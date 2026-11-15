Rovella vuole esserci contro il Lecce: il centrocampista scalpita ma la concorrenza c’è – Lazio News 24

Nicolò Rovella ha risposto presente durante l’amichevole giocatasi a Formello contro il Mgarr United con tanto di gol e si candida per la sfida casalinga con il Lecce. Non sarà facile considerato l’ottimo stato di forma di Belahyane

Il test amichevole disputato ieri a Formello contro il Mgarr United ha fornito a Gennaro Gattuso risposte tecniche e atletiche di grande rilievo in vista della ripresa del campionato dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali. Sabato 21 novembre, infatti, la Lazio tornerà in campo allo stadio Olimpico per ospitare il Lecce nella dodicesima giornata di Serie A, e la notizia più confortante per l’ambiente biancoceleste porta la firma di Nicolò Rovella, apparso già tirato a lucido e pienamente in formato campionato.

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Rovella: rientro con gol contro il Mgarr United

Schierato dal primo minuto da Gattuso nella sfida contro la formazione maltese guidata da Andrea Agostinelli, Rovella ha risposto presente con una prestazione di grande sostanza, impreziosita nella ripresa dal destro dal limite che ha fissato il punteggio sul definitivo 3-0.

Dopo aver finalmente smaltito la lesione al polpaccio rimediata lo scorso 30 agosto nella gara contro il Genoa, il centrocampista classe 2001 ha mostrato personalità, dinamismo e lucidità nella gestione del pallone, lanciando un messaggio chiaro allo staff tecnico.

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Rovella scalpita per la sfida dell’Olimpico

Con il recupero pieno dell’ex regista del Monza, Gattuso guadagna un’opzione preziosa per ridisegnare la linea mediana biancoceleste in vista dei prossimi impegni ufficiali. L’idea tattica del tecnico prevede la possibilità di inserire nuovamente Nicolò Rovella nell’undici titolare accanto a Kenneth Taylor e Davide Frattesi.

Proprio le condizioni dell’ex Inter tuttavia, restano da monitorare con estrema attenzione dopo il risentimento accusato durante il ritiro con la Nazionale, problema fisico che lo ha costretto al rientro anticipato a Formello e che potrebbe aprire ulteriori spiragli nella zona nevralgica del campo.

Verso Lazio Lecce: la concorrenza di Belahyane e il ritorno di Cataldi

Nonostante l’ottimo impatto mostrato contro il Mgarr United, per il classe 2001 la conquista immediata di una maglia da titolare contro la formazione di Di Francesco non sarà affatto scontata. Nel reparto centrale biancoceleste, infatti, la concorrenza interna resta altissima: da un lato c’è lo straordinario stato di forma attraversato da Reda Belahyane, autentico punto fermo delle ultime uscite, dall’altro va registrato anche il positivo rientro in campo di Danilo Cataldi, tornato a mettere minuti preziosi nelle gambe. Una situazione di abbondanza qualificata che permette a Gennaro Gattuso di preparare con fiducia l’assalto ai salentini.