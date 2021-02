L’irritazione di Lotito per l’anniversario in giallorosso di Roma Capitale

L’iniziativa di apporre la scritta celebrativa sulla maglia dei giallorossi sarebbe una trovata del club di Friedkin e non del Comune di Roma

La Roma celebra i 150 anni di Roma Capitale apponendo sulla maglia una scritta celebrativa in occasione del match contro la Juventus. Il Messaggero si interroga sul perchè la medesima scritta non sarà presente sulla maglia biancoceleste della Lazio, ma il motivo sembra da ricercare nell’origine dell’iniziativa. La società giallorossa infatti, non ha messo al corrente il Comune di Roma, agendo quindi liberamente. Solo la Lega Serie A è stata informata, poichè ogni modifica alle maglie deve prima essere approvata.