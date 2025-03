Lotito attacca Bernabè: «Ancora abusivo a Formello»

Il patron della Lazio, Claudio Lotito, ha commentato anche la situazione legata all’ex falconiere biancoceleste, Juan Bernabè

Nell’intervista concessa durante la trasmissione ‘Fin che la barca va‘, condotto da Piero Chiambretti, il presidente della Lazio ha fatto il punto anche sulla situazione legata a Juan Bernabè.

SU JUAN BERNABE‘ – Sta ancora a Formello. L’aquila non c’è, non so dove l’hanno portata. Juan sta occupando abusivamente, senza titolo, non aveva contratto o comodato. Ha preso una stanza che non è un’abitazione, ora abbiamo fatto le procedure. Faremo una serie di iniziative giudiziarie. Quello che ha fatto non trova giustificazioni. Credo nel calcio didascalico e moralizzatore, lo mandavo nelle scuole con l’aquila. Il pene? Un problema suo. Quello che ha proclamato dopo è l’errore, ha pubblicato foto. Quelli sono atti osceni in luogo pubblico. Non sarebbe stato più credibile nelle scuole.