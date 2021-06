Lotito al Coni: «Sarri un maestro di calcio. I tifosi mi hanno sopportato...»

Claudio Lotito ha parlato al Coni in occasione dell’evento ‘Tutto il calcio minuto per minuto’. Si è parlato di Sarri e del futuro

Claudio Lotito e Carolina Morace hanno presenziato all’evento ‘Tutto il calcio minuto per minuto‘ andato in scena al Coni. Tra i vari argomenti il presidente ha parlato di Maurizio Sarri ma anche di Tommaso Maestrelli. Presente anche il conduttore Ezio Luzzi.

Le parole di Lotito: «La Lazio di Maestrelli apparteneva a un calcio che ci manca, ha rappresentato un’epoca e vi ringrazio per i valori che ci avete trasmesso. Sarri? Il mister è un cultore di calcio, un maestro, che contribuirà alla crescita delle squadra affinché possiamo raggiungere gli obiettivi che ci auguriamo. Ho preso una società con 550 milioni di debiti e 84 milioni di ricavi, ora siamo una realtà e abbiamo una struttura tra le migliori in Europa. I tifosi hanno avuto la pazienza di sopportarmi e oggi ci proiettiamo nel futuro in crescita. Scudetto? Con le ragazze di Carolina Morace lo avevamo prefissato e poi raggiunto, senza fare sconti. Speriamo che il femminile lo trasmetta al maschile… Vedremo se i risultati ci daranno ragione».