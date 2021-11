Lokomotiv Mosca Lazio, la gara si svolgerà senza pubblico ospite

Lokomotiv Mosca Lazio si giocherà senza i tifosi biancocelesti a causa delle limitazioni prese in seguito alla pandemia

Lokomotiv Mosca-Lazio senza i tifosi biancocelesti. A rendere nota la disposizione e comunicarne le motivazioni è la stessa società capitolina:

«Facendo seguito alle precedenti comunicazioni del 9 settembre scorso, la S.S. Lazio conferma che, a causa della pandemia ancora in corso che limita gli spostamenti tra gli Stati per evitare il diffondersi del contagio, la gara del 25 novembre di Uefa Europa League con il Lokomotiv Mosca, si svolgerà senza pubblico ospite. Si sconsiglia vivamente, pertanto, di non effettuare prenotazioni o organizzare viaggi per la gara in questione».