Loftus Cheek Lazio, rimane l'obiettivo principale! Scambio con il Milan? L'indiscrezione - Lazio News 24

Loftus Cheek Lazio, rimane l’obiettivo principale del club biancoceleste: scambio con il Milan all’orizzonte? L’indiscrezione

Il calciomercato invernale 2026 si infiamma con un asse clamoroso tra Roma e Milano. La Lazio sta cercando il colpo ad effetto per svoltare la stagione e puntare con decisione alla zona Champions. Il nome che sta facendo sognare l’ambiente biancoceleste è quello di Ruben Loftus-Cheek, il gigante inglese del Milan che rappresenta il profilo ideale per il gioco di Maurizio Sarri.

Secondo quanto rivelato da Gazzetta.it, il tecnico toscano avrebbe chiesto espressamente lo sforzo alla società per riabbracciare il suo “pupillo”, già allenato con successo durante l’esperienza comune al Chelsea.

La tentazione Loftus-Cheek per Sarri

L’idea di portare Ruben Loftus-Cheek a Formello nasce da una precisa esigenza tattica. Maurizio Sarri conosce alla perfezione le potenzialità del centrocampista inglese: la sua capacità di dominare fisicamente la mediana e la pulizia tecnica nelle uscite di palla sarebbero l’innesto perfetto per il centrocampo laziale. Tuttavia, l’operazione si scontra con una realtà complessa. La Lazio si trova di fronte a un ostacolo economico non indifferente: l’ingaggio del giocatore tocca i 4 milioni di euro netti più bonus, cifre che obbligherebbero il club di Claudio Lotito a un sacrificio enorme o a una collaborazione da parte del club rossonero.

Il muro di Allegri su Ruben Loftus-Cheek

A bloccare sul nascere ogni velleità biancoceleste è però la posizione di Massimiliano Allegri. L’attuale allenatore del Milan considera Ruben Loftus-Cheek un elemento “intoccabile” del suo scacchiere. In una stagione in cui il Diavolo deve difendere il primato in classifica dall’assalto di Inter e Napoli, la fisicità e lo strappo box-to-box sono ritenuti fondamentali per garantire equilibrio alla squadra. Il tecnico livornese ha posto il veto assoluto alla cessione, e la società rossonera ha prontamente recepito la direttiva, respingendo i primi sondaggi esplorativi arrivati dalla Capitale.

La variabile Mario Gila nell’affare Loftus-Cheek

Sullo sfondo rimane una possibile chiave di volta, sebbene difficilmente percorribile a gennaio: lo scambio con Mario Gila. Il giovane difensore spagnolo della Lazio è un profilo molto gradito alla dirigenza rossonera, ma le divergenze sulle valutazioni dei cartellini e, ancora una volta, l’oneroso stipendio di Ruben Loftus-Cheek rendono l’incastro quasi impossibile in questa finestra di mercato. La sensazione è che il sogno di Sarri sia destinato a rimanere tale, almeno per il momento, con il muro alzato da Allegri che appare più solido che mai.

