Futuro Guendouzi, è folta la concorrenza per il giocatore! Sarà addio a gennaio? Le ultime - Lazio News 24

Futuro Guendouzi, è folta la concorrenza per il centrocampista francese: si aprono nuovi scenari. Le ultime

Il mercato della Lazio entra in una fase di fibrillazione totale. Mentre la squadra cerca continuità sul campo, le dinamiche societarie si intrecciano con sirene estere che potrebbero cambiare il volto del centrocampo di Maurizio Sarri. Al centro dei riflettori c’è Mattéo Guendouzi, il centrocampista francese che, nonostante le ottime prestazioni, è diventato l’uomo mercato per eccellenza nelle ultime ore.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, la società biancoceleste starebbe valutando una clamorosa cessione che porterebbe nelle casse del club una plusvalenza vitale per il bilancio.

Guendouzi nel mirino: derby di Istanbul per il francese

Il futuro di Guendouzi potrebbe essere in Super Lig. Due colossi del calcio turco, Fenerbahce e Galatasaray, si sono mossi con decisione per accaparrarsi le prestazioni del giocatore. Le proposte sul tavolo sono simili e decisamente allettanti: per il calciatore è pronto un ingaggio da 4 milioni di euro l’anno, mentre alla Lazio verrebbe garantita una cifra tra i 27 e i 30 milioni di euro. Sebbene il Fenerbahce sia stato il primo a manifestare interesse, nelle ultime ore il Galatasaray sembra aver effettuato il sorpasso. Tuttavia l’ultima parola spetterà a Guendouzi: il centrocampista è lusingato dall’offerta economica e dalla prospettiva di giocare stabilmente in Europa, ma nutre dubbi tecnici su un campionato che non rientra nei top 5 del continente.

L’intreccio Guendouzi-Raspadori: la mossa a sorpresa della Lazio

Mentre la Turchia preme, spunta un’alternativa decisamente più prestigiosa per il centrocampista: l’Atletico Madrid. Il club spagnolo non si è mosso direttamente, ma il club biancoceleste avrebbe proposto il profilo di Guendouzi ai Colchoneros nell’ambito di una complessa operazione per arrivare a Giacomo Raspadori. L’attaccante italiano, attualmente accostato con forza alla Roma, è il pallino di Maurizio Sarri, che lo ritiene il rinforzo ideale per l’attacco biancoceleste. Lo scambio con Guendouzi permetterebbe alla Lazio di soffiare il giocatore ai rivali giallorossi e di regalare al proprio tecnico un centravanti di movimento e qualità, anche se la trattativa con il club di Simeone resta tutta in salita.

