Liverani: «I tifosi della Lazio soffrono in modo inimmaginabile! Lotito deve risolvere questa situazione»

Fabio Liverani, ex centrocampista della Lazio, analizza la prossima sfida contro la Juventus e interviene sulla contestazione dei tifosi nei confronti di Claudio Lotito

La vittoria contro il Monza ha alimentato l’entusiasmo intorno alla Lazio di Gennaro Gattuso, ma il prossimo appuntamento rappresenterà un banco di prova particolarmente significativo per le ambizioni biancocelesti. A parlare del momento della formazione capitolina è stato Fabio Liverani, ex centrocampista laziale, intervenuto ai microfoni di Radiosei.

L’ex giocatore ha analizzato la trasferta contro la Juventus, soffermandosi anche sulla delicata situazione che coinvolge la tifoseria e il presidente Claudio Lotito. Dichiarazioni importanti, soprattutto per quanto riguarda il clima che si respira intorno alla società.

Dopo il successo ottenuto contro il Monza, la squadra allenata da Gattuso è attesa da una sfida che potrebbe fornire indicazioni importanti sul suo reale potenziale. Secondo Liverani, il confronto con i bianconeri permetterà di valutare ulteriormente il percorso intrapreso dalla formazione capitolina.

«La Juventus, dopo la partita con il Milan, rappresenta un confronto in cui riceverai un segnale di quello che la Lazio è e potrebbe essere. Servirà una prestazione di grande intensità, anche per sfruttare l’impegno europeo della Juventus. C’è da dare un segnale, su questo non c’è dubbio. Così come è chiaro che la pressione è tutta bianconera. Questo non toglie che devi andare lì a giocare con il fuoco dentro. È anche l’opportunità di spingere sull’acceleratore».

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La protesta dei tifosi e il messaggio diretto a Claudio Lotito

Non soltanto questioni di campo. Durante il suo intervento Liverani ha affrontato anche il tema della contestazione nei confronti del presidente Claudio Lotito, soffermandosi sull’atmosfera vissuta recentemente allo stadio Olimpico.

L’ex centrocampista ha espresso il proprio dispiacere per la situazione, sottolineando quanto sia doloroso vedere uno stadio svuotato dalla protesta dei sostenitori biancocelesti. Un problema che, secondo lui, richiede una soluzione da parte del massimo dirigente laziale.

«Ho avuto la fortuna e la forza di conoscere questa tifoseria nel bene e nel male. Su una cosa siamo uguali, il pensiero sul rispetto della persona. Questa situazione fa male al calcio. Vedere l’Olimpico così è stato deprimente, desolante per tutti, ma se i tifosi sono arrivati a questo significa che sono arrivati ad un punto di sofferenza inimmaginabile. Non c’è altra persona se non Lotito che deve trovare la soluzione a tutto questo».

Una presa di posizione netta da parte di Liverani, che riconosce la profondità del malessere manifestato dalla tifoseria e individua nel presidente Lotito la figura chiamata a trovare una via d’uscita. Sullo sfondo resta una Lazio che, mentre cerca conferme sul terreno di gioco, deve fare i conti con una frattura tra società e sostenitori ancora da ricomporre.