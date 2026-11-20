Conferenza stampa Gattuso: quest’oggi l’allenatore della Lazio interviene in vista della partita contro il Lecce di Eusebio Di Francesco

Gennaro Gattuso dal Training Center di Formello presenta la partita dell’Olimpico contro i salentini. Il tecnico della Lazio interviene in conferenza stampa ad un giorno dal match della dodicesima giornata del campionato di Serie A 2026-2027 contro il Lecce. Le sue parole:

LA CONFERENZA STAMPA DI GATTUSO

SOSTA E RITORNO DEI NAZIONALI – «Frattesi ha lavorato bene con il gruppo, sta bene, non ha nulla. Ha lavorato in questi giorni, ha fatto tutto. I danesi sono arrivati il giorno dopo la gara, hanno fatto un lavoro in palestra e ieri abbiamo lavorato bassa intensità. Erano tutti a disposizione. Zaccagni da 5/6 giorni lavora sul campo ma ha ancora un po’ di edema, vediamo per la prossima settimana. Sutalo e Tavares hanno lavorato in piscina, Marusic ha avuto una ricaduta. Settima prossima valutiamo come stanno, gli altri sono tutti a disposizione. Cataldi ha avuto un piccolo fastidio all’adduttore e ieri non si è allenato, ma non pensiamo sia nulla di grave».

LAZIO-LECCE- «Pensiamo solo a domani, non a quello che c’è dopo, sono una squadra solida allenata bene. Non è un caso se hanno fatto 7 punti in trasferta, segnano tanto dai calci piazzati, sono una squadra da prendere con le pinze. Sta a noi aver umiltà e giocare a ritmi elevati».

MODULO DIVERSO? DOPPIO PLAY? – «Ci può stare ma il modulo non c’entra niente, dipende solo da come pressiamo. L’importante è andare ad occupare le posizioni libere, cosa che può fare un centrale o un centrocampista. Contano voglia e mentalità, non importa se si gioca con due o tre centrocampisti. Sino cose che abbiamo già fatto».

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LIMITARE I BLACKOUT AVUTI E GUDMUNDSSON – «Devo entrare nella testa di tutti, Gud è importante per qualità, ma poi ci sono tutti gli altri giocatori. Dele e Lazzari hanno presenze e ci danno sempre una mano. Albert quando sta bene è di grandissimo livello, ma non solo lui. Tanti che non hanno avuto spazio domani potranno giocare dal primo minuto, io li vedo sempre bene durante la settimana, l’importante è la condizione per affrontare le partite».

LIVELLO DEI SOSTITUTI – «A livello caratteriale non sono mai sereno, sono sempre così. Sono consapevole di avere ragazzi che non si risparmiano mai, lo dicono anche i dati di corsa e sprint, sono tutti ad un buon livello. Ne sono orgoglioso, poi domani bisogna mettere questo in pratica, parlerà il campo».

STAGIONE – «Come ho già detto, noi non abbiamo nulla da perdere. Viviamo alla giornata, penseremo alla stagione nelle ultime 7/8 partite. Sappiamo che questa è una gara importante, ce la giochiamo con le nostre carte e solo dopo vedremo dove si arriverà. E’ inutile stare a fare i calcoli, le gare vanno giocare senza sbagliare atteggiamento. Se saranno più bravi di noi gli stringeremo la mano».

MENTALITA’ CRESCIUTA – «Quando si va in sala video, e quella di Napoli l’abbiamo visto ieri, questa è una cosa di facile lettura. La mentalità la vedi nelle corse su ogni palla che fanno, dev’essere l’abc per noi. A Napoli potevamo perdere, ma siamo restati in partita e nel primo tempo potevamo segnare più gol. Se siamo in questa posizione è perché corriamo sempre e ci aiutiamo gli uni con gli altri. Sbaglieremo sempre ma dobbiamo sempre voler soffrire e correre in campo. Se penso alle gare di Milan e Monza abbiamo avuto dei miglioramenti, penso a Venezia dove una mano ce l’ha data Mandas. Abbiamo fatto uno step importante nella mentalità e possiamo farne altri, non dobbiamo dimenticare da dove siamo partiti».

FUTURO – «Pensa al lungo periodo? Ti devi chiedere se mi piace fare il gitano e girare. Io amo girare e toccare le culture diverse, la mia crescita passa anche da queste cose. Noi italiani pensiamo di essere i più forti ma con il mix con le altre culture fai una cosa importante. Non penso a quanti anni resterò, ma a fare bene oggi. Sto bene qui al di là dei risultati, spero di rimanere a lungo, mi sembra di essere qui da 10 anni».

FLORIANI E DIFESA RINNOVATA DOMANI – «No, non sarà un rischio modificare la difesa, ho fiducia nei miei giocatori. Doekhi ha giocato sempre bene, è stato fuori per un problema alla mano. Pedraza non ha mai giocato ma ha messo minutaggio, ho fiducia in lui e negli altri. Vediamo chi giocherà. Floriani ci sta che a volte soffra in fase difensiva, come con Lang, l’esperienza si fa giocando. A volte può subite un avversario tecnico, sono felice della sua crescita e del suo rinnovo; ha voglia e senso di appartenenza. Queste cose fanno parte del percorso che farà!».

PREOCCUPAZIONI PER LA SFIDA DI DOMANI E NOSLIN – «Noslin in questo momento per la mentalità e come sta può giocare pure un difesa o a centrocampo, può giocare ovunque. Ha dinamismo e voglia, ora come ora dato che non c’è Zaccagni lui può giocare a sinistra, l’ha dimostrato anche a Napoli. Non sono d’accordo sul fatto che avete massacrato Pinamonti post Napoli, per me ha giocato benissimo e aiutato i compagni; è in una grandissima crescita».

GTA 6 – «Sono cazzi loro se giocano alla playstation, non sapevo neanche che fosse uscito questo videogioco, non lo conosco. Stare a loro non fare le nottate, io non mi permetto di dirgli cosa devono fare, sta a loro fare i professionisti. Domani a colazione vedrò se qualcuno ha fatto le ore piccole o no».

PEDRAZA – «Dico le cose come stanno, abbiamo parlato in ufficio e sapevo cosa dovessi dire. Non gli era entrato bene in testa il lavoro che volevamo fare, è normale, viene da un calcio diverso. Quello che gli dicevamo per lui era arabo, dopo però ha svoltato, gli ho detto che non si sarebbe dovuto fasciare la testa. Abbiamo fatto sedute extra in campo e al video, poi lui se ci pensate ci ha fatto vincere delle partite da subentrato. Lui ha sempre giocato largo, noi vogliamo che venga dentro, è cresciuto e pensiamo che domani farà una grande partita».

REVISIONE DEL CALENDARIO – «Non è facile, a settembre 20 giorni non passavano mai! Noi sappiamo quello che abbiamo dovuto fare. Non è semplice cambiarlo date tutte le competizioni che ci sono, la FIFA e la UEFA dovranno parlarne con i presidenti. Anche ai miei tempi si giocava tanto, facevo 60 gare a stagione, il problema è che adesso di gioca ad orari diversi. I tempi di recupero sono diversi, per questo ci sono tanti infortunati. Non sono gli allenatori e i giocatori a parlarne, siamo strapagati e non possiamo lamentarci. Dovranno essere gli altri a trovare i correttivi per questa situazione del calendario».

PROSSIME PARTITE PROBANTI – «Non quelle dopo, penso solo al Lecce domani. I 3 punti di domani sono uguali a quelli delle sfide con Frosinone, Torino e Atalanta. E’ troppo difficile dirti cosa penso, io penso solo alla gara di domani, poi vedremo come andrà con Atalanta. Derby? Non penso niente, so che tutti vogliono che lo vinciamo, ma non posso pensarci già ora. Non so come ci arriverò».