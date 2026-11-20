Lazio, Mattia Zaccagni sempre più vicino al recupero: migliorano le condizioni del capitano, ma contro il Lecce si va verso un nuovo forfait

Arrivano segnali incoraggianti dall’infermeria della Lazio, impegnata nella preparazione della sfida contro il Lecce, in programma sabato 21 novembre alle ore 15:00 allo Stadio Olimpico. Tra gli argomenti affrontati da Gennaro Gattuso nella conferenza stampa della vigilia c’è stato anche quello relativo alle condizioni di Mattia Zaccagni, fermato nelle ultime settimane da un problema fisico che ne ha condizionato la disponibilità.

Il capitano biancoceleste sta facendo progressi importanti nel percorso di recupero, ma non ha ancora completamente smaltito l’edema. Per questo motivo, lo staff medico e tecnico sembra orientato a non accelerare i tempi, con l’obiettivo di evitare complicazioni e permettere al giocatore di tornare nelle migliori condizioni possibili.

Zaccagni torna a lavorare sul campo: le parole di Gattuso

Le indicazioni più significative sono arrivate direttamente da Gennaro Gattuso, intervenuto in conferenza stampa dal Training Center di Formello.

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Il tecnico ha spiegato che Zaccagni ha ripreso a lavorare sul terreno di gioco da circa cinque/sei giorni, un passaggio fondamentale nel percorso di recupero. Tuttavia, il problema fisico non è ancora completamente risolto e serviranno ulteriori valutazioni prima di concedere il definitivo via libera.

La situazione appare dunque in miglioramento rispetto ai giorni precedenti, ma la presenza del capitano contro il Lecce resta fortemente in dubbio. La priorità della Lazio è recuperare il proprio numero dieci senza correre rischi inutili.

Lazio, Zaccagni verso il forfait contro il Lecce

L’eventuale assenza di Mattia Zaccagni costringerebbe Gattuso a rinunciare ancora una volta a uno dei riferimenti offensivi della squadra. Per sostituirlo, l’allenatore biancoceleste potrebbe affidarsi nuovamente a Tijjani Noslin, protagonista di una crescita particolarmente apprezzata dal tecnico.

Proprio durante la conferenza stampa, Gattuso ha sottolineato la duttilità dell’olandese, spiegando come possa essere impiegato in diverse posizioni e rappresenti una soluzione affidabile sulla corsia sinistra. La sfida contro il Lecce potrebbe quindi offrire un’altra occasione all’ex attaccante del Verona, chiamato a sfruttare lo spazio lasciato libero dal capitano.

Zaccagni punta il Torino: spunta la possibile data del rientro

L’obiettivo di Mattia Zaccagni potrebbe essere quello di tornare a disposizione in occasione della trasferta contro il Torino, prevista per sabato 28 novembre. Una data che rappresenta al momento un’ipotesi, non ancora una certezza. Molto dipenderà dall’evoluzione dell’edema e dalle risposte del giocatore durante le prossime sedute di allenamento.

La settimana successiva alla partita contro il Lecce sarà quindi importante per comprendere se il capitano potrà tornare ad allenarsi senza limitazioni e candidarsi per una convocazione.

Intanto, Gattuso può accogliere positivamente i progressi del suo giocatore, pur mantenendo la massima prudenza. La Lazio non vuole forzare il recupero di Zaccagni, soprattutto considerando gli impegni che attendono la squadra nelle prossime settimane.