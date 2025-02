Liverani: «Pellegrini? Il club con la sua esclusione ha dato un segnale forte alla squadra. Su Belahyane dico questo»

Liverani, l’ex biancoceleste ai microfoni di Radiosei si esprime riguardo la scelta del club di escludere dalla lista l’ex Cagliari e non solo

PAROLE – Dovuta e voluta, da come abbiamo sentito anche condivisa. Troppo forte come scelta per ridurla al solo campo. E’ un segnale a tutti gli effetti. Gila il terzino lo fa bene, perché oltre ad essere veloce è un giocatore intelligente. Vi dirò che anche quando accompagna può dare una mano. E’ un’opportunità in più. Mi sento di dare totalmente fiducia alla Lazio su questa scelta, ‘perché il collettivo viene prima di tutto

Belahyane? Diverso da Casadei, che è più vicino al Vecino di oggi. Reda è un giocatore più d’orone, da geometrie e una soluzione tattiva diversa, come giocare col vertice basso. Ha più esperienza di Casadei, sicuramente in Serie A