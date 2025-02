Liverani avverte la Lazio: «E’ stato un bene evitare il derby ma attenzione al Viktoria Plzen non è da sottovalutare»

Liverani, l’ex biancoceleste analizza il sorteggio di Europa League e calma anche gli entusiasmi per l’esito finale: le sue parole

Intervenuto in occasione del sorteggio di questo pomeriggio di Europa League, l’ex biancoceleste Liverani il quale ai microfoni di Radiosei calma gli entusiasmi riguardo l’esito di oggi e rilascia queste sue considerazioni avvisando la Lazio

PAROLE – Il derby può essere affascinante, ma è anche fonte di grande tensione. Evitarlo è un qualcosa di positivo, senza dubbio. Non c’è niente di semplice in Europa, ma la Lazio può pensare di arrivare in semifinale. Occhio, il Viktoria Plzen in casa va forte e fa molti gol. E’ una squadra da tenere in grande considerazione che propone un calcio offensivo. Ripeto, specialmente in casa sono molto fastidiosi. Per la Lazio un giusto ‘premio’ per il percorso fatto nella fase precedente. Fosse stato il derby, sarebbe stato un sorteggio abbastanza beffardo. Provedel-Mandas? Il portiere è un ruolo delicato, se domani giocasse il greco (e magari anche le prossime) poi riprendere mentalmente Provedel sarebbe molto complesso. Il cambio in porta non è come gli altri ruoli, quindi attenzione…