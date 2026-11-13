Infortunio pesante per Nuno Tavares, è amaro il verdetto degli esami! Tentativo di recupero per il derby

Infortunio Nuno Tavares, il terzino portoghese ha riportato una lesione al flessore sinistro: fissato l’obiettivo per il rientro. Le ultime sulle sue condizioni

L’infermeria della Lazio continua a riempirsi e tra le situazioni che preoccupano maggiormente lo staff tecnico di Gennaro Gattuso c’è quella di Nuno Tavares. Il terzino portoghese, costretto ad abbandonare il campo durante la sfida contro il Napoli, si è sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione al flessore sinistro.

La società capitolina avrebbe però già individuato una possibile data per il ritorno in campo dell’esterno: il derby contro la Roma del prossimo 13 dicembre. Un appuntamento particolarmente importante, per il quale servirà gestire con attenzione il percorso di recupero del calciatore.

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Gli esami confermano la lesione: quando tornerà a Formello

Dopo il problema fisico accusato contro il Napoli, Nuno Tavares ha dovuto rinunciare agli impegni con la Nazionale portoghese. Il giocatore ha comunque raggiunto il Portogallo, dove si è sottoposto agli accertamenti necessari per valutare l’entità dell’infortunio.

Il terzino farà ritorno a Formello domani quando verrà preso in carico dallo staff medico biancoceleste per iniziare il percorso di recupero dalla lesione muscolare. La priorità sarà evitare ricadute e consentire al portoghese di recuperare completamente prima di tornare a disposizione di Gattuso.

Tre partite a rischio: il programma dei biancocelesti

Il problema muscolare rischia di tenere Nuno Tavares lontano dal terreno di gioco per diverse settimane. Stando alle indiscrezioni il piano della Lazio prevederebbe infatti di rinunciare al portoghese nelle prossime tre partite di campionato.Nello specifico, il terzino dovrebbe saltare gli impegni contro Lecce, Torino e Atalanta, tre appuntamenti nei quali Gattuso dovrà individuare soluzioni alternative sulla corsia sinistra.

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Infortunio Nuno Tavares, il grande obiettivo è il derby del 13 dicembre

La data cerchiata in rosso sul calendario è quella del 13 dicembre, giorno in cui la Lazio affronterà la Roma nel derby della Capitale. L’obiettivo dello staff medico sarebbe proprio quello di restituire Nuno Tavares a Gattuso in tempo per la stracittadina.

Per Tavares comincia dunque una fase delicata: tre partite potenzialmente da saltare e un mese per provare a recuperare in vista del derby. La speranza della Lazio è di riaverlo a disposizione per una delle sfide più attese della stagione, senza correre rischi che possano compromettere il suo rientro.