Lazio, la soddisfazione di Liverani: «A Verona si è vista un’ottima risposta della squadra e su Dia e Castellanos dico questo»

Le parole di Fabio Liverani dopo la vittoria della Lazio contro il Verona: «Grande prestazione, la squadra ha dimostrato una cosa»

Fabio Liverani ha parlato ai microfoni di Radiosei dopo la vittoria della Lazio al Bentegodi contro il Verona. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Grande risposta a Verona, di una squadra che sa di essere più forte e lo ha dimostrato. Tutti molto bene, ma su tutti direi Dia: è l’arma di unione. Quando sta bene è un calciatore devastante: fa giocare bene, dà equilibrio. Credo sia il segreto di questa squadra. Anche Hysaj ha risposto alla grande. La scelta sul terzo gol non è scontata, devi avere grande visione perché in genere un attaccante tira ma Dia ha avuto la lucidità di vedere che il compagno, Zaccagni, era in una posizione migliore: è stata una giocata di livello alto».

PROVE INDIVIDUALI – «Hanno alchimia, si vede che hanno piacere di giocare insieme. Complimenti a Hysaj, è un professionista serio. Ha risposto presente alla chiamata. Gigot deve limare il suo impeto, capire i momenti delle partite ma ha grande fisicità. Coppia di difensori titolare? Gila-Romagnoli, ma comunque chiunque giochi con lo spagnolo è accompagnato bene. Dia dietro a Castellanos è stata una grande intuizione di Baroni. Gila? Ogni allenatore ha la sua idea del centrale di difesa. Per me è il prototipo del difensore moderno. E’ il più forte in rosa».