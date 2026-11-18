Fabio, Liverani esalta il lavoro di Gattuso e il rendimento dei biancocelesti: le dichiarazioni dell’ex capitano sul primato, Frattesi e il prossimo impegno contro il Lecce

La Lazio continua a sorprendere in questa prima parte della stagione 2026/2027 e il suo straordinario rendimento non è passato inosservato agli occhi di Fabio Liverani. L’ex centrocampista e capitano biancoceleste ha analizzato il percorso della formazione allenata da Gennaro Gattuso, soffermandosi sulla capacità della squadra di ribaltare le aspettative estive e conquistare la vetta della classifica – parlando per il Corriere dello Sport.

Nel corso di una lunga intervista, Liverani ha affrontato diversi argomenti: dall’importanza del lavoro dell’allenatore all’assenza del pubblico dell’Olimpico, passando per il suo addio alla Capitale e il prossimo confronto con il Lecce. Spazio anche a un giudizio particolarmente significativo su Davide Frattesi, centrocampista che l’ex allenatore ha accostato a due grandi protagonisti del calcio internazionale.

IL PRIMATO DELLA LAZIO – «Così in alto no, anche perché all’inizio le difficoltà ambientali e di squadra sembravano molto più grandi. Il mercato della Lazio è finito gli ultimi giorni, con gli arrivi di Frattesi, Pinamonti e Sutalo. Il lavoro dell’allenatore, sommato a quello dei calciatori, ha aiutato a ribaltare le negative previsioni estive. Sono state toccate le corde giuste, anche da un punto di vista dell’orgoglio, e questo ha aiutato a fare un percorso che fin qui si può definire solo eccezionale.»

ASSENZA DEI TIFOSI ALL’OLIMPICO – «Ho giocato in un Olimpico quasi sempre pieno. E ogni volta era una grande emozione salire quei gradini da calciatore e capitano, vedere la Curva Nord strapiena. Penso sia una botta di adrenalina pura. Non avere i tifosi sugli spalti, però, certifica ulteriormente l’importanza del lavoro svolto da Gattuso e i suoi.»

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L’ADDIO ALLA LAZIO – «Ormai sono trascorsi tanti anni, è andata così. Diciamo che non c’è stata quell’alchimia che mi avrebbe permesso di proseguire un percorso stupendo. Succede nel calcio, abbiamo fatto scelte diverse.»

PROSSIMO IMPEGNO CONTRO IL LECCE – «Ho guardato la partita e non è stata bellissima. Il Lecce non ha concesso granché, ma allo stesso tempo non ha creato tantissimo. Una gara alla pari con il Torino. Per i giallorossi, però, era molto più importante dopo tre ko di fila, qualche negatività e i tanti infortuni. Sicuramente il punto guadagnato sta permettendo di lavorare, durante la sosta, con maggiore serenità.»

RICORDI DI LECCE – «Il giorno della vittoria del campionato di Serie C. Eravamo in giro per la città a festeggiare e vedere persone adulte con le lacrime agli occhi, per essere usciti dall’inferno, mi ha segnato. Sono piccole cose che hanno aiutato anche nella cavalcata dell’anno successivo, con la vittoria della B. Ho vissuto quotidianamente la passione della piazza, ciò che ho ricevuto lì non l’ho mai ricevuto da nessuna altra parte. Lecce sarà sempre qualcosa di unico e straordinario e io ne sarò sempre il primo tifoso ovunque andrà.»

CONFRONTO TRA FRATTESI E COULIBALY – «Come caratteristiche direi di no. Coulibaly l’ho pure allenato a Salerno per un breve periodo: è un professionista serio, ragazzo eccezionale e calciatore forte, abbina qualità a quantità e ha senso di inserimento, sa legare molto bene i reparti. Frattesi mi è sempre piaciuto, sa segnare e muoversi nello spazio: l’ho paragonato a calciatori come Gerrard e Lampard. All’Inter ha avuto una frenata, ma per la sua crescita andare alla Lazio è stata la scelta migliore.»

Un’investitura importante per Frattesi, che sta vivendo una nuova fase della propria carriera con la maglia biancoceleste. Le parole di Liverani rappresentano inoltre un riconoscimento al lavoro di Gattuso, capace di costruire una squadra competitiva nonostante le difficoltà che avevano accompagnato l’inizio della stagione.