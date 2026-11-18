Arbitro Lazio Lecce: è stata resa nota la designazione arbitrale in merito alla gara allo Stadio Olimpico di Roma valida per il 12° turno del campionato
L’AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha reso nota la designazione arbitrale per la 12° giornata del campionato di Serie A 2026/27! A dirigere Lazio Lecce sarà il sig. Matteo Marcenaro della sezione di Genova. La squadra arbitrale:
LAZIO – LECCE Sabato 21/11 h. 15.00
MARCENARO
BIFFI – REGATTIERI
IV: COLLU
VAR: MAGGIONI
AVAR: GHERSINI
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