Mandas brilla in Nations League contro la Serbia: il portiere della Lazio commenta la vittoria della Grecia e parla del suo momento in biancoceleste

Una prestazione convincente, una porta rimasta inviolata e dichiarazioni che testimoniano la voglia di continuare a crescere. Christos Mandas, portiere della Lazio, è stato protagonista con la maglia della Grecia nell’ultima giornata della fase a gironi di Nations League. Il classe 2001 è stato schierato titolare dal commissario tecnico Ivan Jovanovic nella sfida contro la Serbia, conclusa con una vittoria per 1-0.

Un successo importante per la Nazionale ellenica, che tuttavia non è riuscita a conquistare uno dei primi due posti del girone e il conseguente accesso alla fase successiva. Al termine dell’incontro, Mandas ha commentato la prestazione della squadra e il proprio momento personale, soffermandosi anche sull’esperienza che sta vivendo con la Lazio.

VITTORIA CONTRO LA SERBIA – «È una sensazione agrodolce: abbiamo ottenuto la vittoria, ma non siamo riusciti a chiudere il girone tra le prime due. Nonostante questo, abbiamo dimostrato di potercela giocare contro chiunque. Sono felice di essere partito titolare e sarò pronto ogni volta che il ct avrà bisogno di me. La permanenza nella Lega A di Nations League? Ci siamo guadagnati questo livello affrontando grandi squadre, ce lo meritiamo e ora sta a noi continuare così».

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Nel corso delle sue dichiarazioni, Mandas ha voluto evidenziare anche il percorso compiuto dalla Nazionale greca. Nonostante le precedenti partite vissute dalla panchina, l’estremo difensore ha spiegato di conoscere perfettamente il valore dei compagni, sottolineando inoltre l’importanza del sostegno ricevuto dai tifosi.

CRESCITA DELLA GRECIA – «Questa è stata la mia prima partita, le altre le ho guardate dalla panchina. Ma conosco questo gruppo e le loro qualità, per questo non sono sorpreso dal numero dei punti che abbiamo fatto. Siamo riusciti a superare i nostri stessi limiti, perché giocare contro avversari di questo calibro non è affatto semplice. E poi il popolo greco ha dimostrato di essere sempre al nostro fianco: sono la nostra forza e speriamo di renderli felici».

Particolarmente interessanti, in ottica Lazio, sono state le parole pronunciate da Mandas sul proprio rendimento con la formazione allenata da Gennaro Gattuso. Il portiere greco ha manifestato grande soddisfazione per il periodo che sta attraversando nella Capitale, lasciando però intendere di avere ancora importanti margini di miglioramento.

MOMENTO ALLA LAZIO – «Dal punto di vista calcistico sto vivendo un ottimo momento alla Lazio. È una fase molto positiva per me, ma non ancora la migliore perché ho ancora tanto altro da dare!».

Parole che confermano le ambizioni del classe 2001, intenzionato a proseguire il proprio percorso di crescita sia con la maglia biancoceleste sia con quella della Nazionale. La prestazione contro la Serbia rappresenta un ulteriore segnale positivo per Mandas, che adesso punta a confermare quanto di buono mostrato anche nei prossimi appuntamenti della stagione 2026/2027.

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