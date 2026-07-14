Liverani: «Diverse le mie due esperienze alla Lazio! Che campioni in quel ritiro…»

Fabio Liverani, ex centrocampista biancoceleste, ha ripercorso i suoi trascorsi alla Lazio in un’intervista a “Il Corriere dello Sport”. Le dichiarazioni

I ricordi del passato tornano a bussare alla porta del mondo biancoceleste, regalando un tuffo nel cuore della storia del club capitolino. A parlare è uno dei registi più geometrici e amati dei primi anni Duemila, che ha voluto ripercorrere i momenti più intensi vissuti durante la sua avventura a Formello, soffermandosi sull’importanza cruciale della preparazione estiva.

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La confessione di Liverani: le differenze tra le due tappe alla Lazio

Intervenuto ai microfoni del quotidiano Il Corriere dello Sport, l’ex centrocampista Fabio Liverani ha analizzato le sue stagioni all’ombra del Colosseo: «Le mie due avventure con la maglia della Lazio si sono rivelate profondamente differenti tra loro. Durante le prime preparazioni estive potevamo contare su un organico eccezionale, composto da moltissimi fuoriclasse».

Da Vigo di Fassa a Tokyo: i ricordi di Liverani sulle tournée leggendarie

Il racconto dell’ex regista si sposta poi sui dettagli di quelle estati iconiche. Sempre secondo quanto confessato da Fabio Liverani alla nota testata giornalistica, la memoria vola a mete lontane: «Conservo una memoria nitida degli allenamenti svolti a Vigo di Fassa e delle varie amichevoli internazionali in giro per il mondo, dall’Inghilterra agli Stati Uniti. Ma la tournée in Giappone, affrontata con pochissimi elementi della prima squadra e tantissimi ragazzi del settore giovanile, resta per me un’esperienza del tutto indimenticabile».

Il valore del ritiro: la ricetta di Liverani per inserire i nuovi acquisti

Al di là degli aneddoti, l’ex calciatore ha voluto sottolineare il valore formativo di queste settimane. Per Fabio Liverani il ritiro estivo rappresenta un momento sacro per lo spogliatoio: «La preparazione prestagionale è l’istante fondamentale in cui il gruppo impara a compattarsi. Diventa lo scenario perfetto per accogliere e integrare i volti nuovi, una dinamica essenziale per stimolare la maturazione collettiva e portare nuova linfa all’interno della squadra».