Dominguez Lazio, oggi blitz decisivo per sbloccare lo stallo: il punto

Dominguez Lazio, dopo aver blindato il giocatore con un accordo si attende la svolta: è in programma un incontro con la Dinamo Zagabria

La Lazio non si ferma più e, dopo aver ufficializzato gli arrivi di Pedraza e Doekhi, continua a spingere sull’acceleratore per rifondare la retroguardia. Archiviati gli addii dolorosi di Gila e Romagnoli, il direttore sportivo biancoceleste Angelo Fabiani ha individuato l’obiettivo prioritario per blindare il reparto arretrato, stringendo il cerchio attorno a un profilo di assoluto spessore internazionale.

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Chi è Sergi Dominguez, il difensore scelto dalla Lazio

Il mirino della dirigenza capitolina è finito con decisione su Sergi Dominguez, talentuoso difensore centrale di proprietà della Dinamo Zagabria. Nonostante le frizioni iniziali registrate nei giorni scorsi tra i due club, la trattativa è giunta a una svolta cruciale. Come svelato dall’esperto di mercato Nicolò Schira sul suo profilo ufficiale X, il giocatore ha già raggiunto un accordo totale con i biancocelesti per un ricchissimo contratto fino al 2031 da 1,4 milioni di euro a stagione.

Offerta respinta: come cambia la trattativa per Dominguez

La strada per arrivare alla fumata bianca non è stata priva di ostacoli. La prima proposta ufficiale formulata da Angelo Fabiani — basata su un prestito oneroso da 3 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 8 milioni — è stata respinta dai croati. Tuttavia, la volontà di chiudere l’affare spinge il club biancoceleste a non mollare la presa per lo spagnolo.

Il rilancio di Fabiani: la mossa decisiva per Sergi Dominguez

Secondo quanto riportato dalla fonte, è infatti previsto a brevissimo un nuovo e decisivo rilancio della Lazio per piegare la resistenza della Dinamo Zagabria. Con il sì di Sergi Dominguez già in tasca, la dirigenza punta a limare la distanza economica per regalare al più presto il difensore alla piazza laziale.