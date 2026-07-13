Pronto nuovo blitz in Croazia per Dominguez: Fabiani prova a chiudere il secondo colpo in difesa

La Lazio vuole mettere a segno un nuovo acquisto per la difesa: pronto per Fabiani un nuovo tentativo in Croazia per aggiudicarsi Sergi Dominguez

La Lazio non si ferma dopo aver definito l’arrivo di Danilho Doekhi e prepara una nuova accelerazione per completare la difesa a disposizione di Gennaro Gattuso. Secondo quanto rivelato in esclusiva su X da Alfredo Pedullà, la società biancoceleste avrebbe programmato un nuovo blitz in Croazia con l’obiettivo di chiudere la trattativa per Sergi Dominguez.

Il centrale della Dinamo Zagabria rimane uno degli obiettivi principali del direttore sportivo Angelo Fabiani, intenzionato a consegnare al nuovo allenatore un altro difensore durante il ritiro in corso a Formello. Dopo settimane di contatti e negoziati, la Lazio sarebbe quindi pronta a compiere un ulteriore tentativo per trovare l’intesa definitiva con il club croato.

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La Lazio programma un nuovo blitz in Croazia

La trattativa per lo spagnolo è entrata in una fase particolarmente delicata. I biancocelesti hanno già manifestato concretamente il proprio interesse, ma devono ancora ridurre la distanza sulle condizioni economiche dell’operazione.

Il nuovo viaggio in Croazia servirà proprio a riaprire il confronto diretto e provare a definire gli ultimi aspetti dell’affare. Fabiani vuole evitare che la trattativa si trasformi in una lunga operazione estiva, anche perché il giocatore continua ad attirare l’attenzione di altre società europee.

Gattuso aspetta un altro centrale a Formello

L’arrivo di Danilho Doekhi non chiuderebbe il mercato della Lazio nel reparto arretrato. Il tecnico Gennaro Gattuso avrebbe infatti bisogno di un altro centrale per completare le rotazioni e affrontare la preparazione con un numero adeguato di alternative.

Dominguez rappresenta un profilo differente rispetto all’olandese: più giovane, abituato a giocare il pallone e dotato di margini di crescita ancora significativi. Il classe 2005 potrebbe essere inserito progressivamente all’interno della nuova linea difensiva, lavorando quotidianamente agli ordini del tecnico calabrese.

La Lazio vuole evitare nuove aste

La fretta della Lazio è legata anche alla possibile concorrenza. Il difensore spagnolo è considerato uno dei giovani centrali più interessanti del campionato croato e potrebbe diventare oggetto di ulteriori sondaggi nel corso dell’estate.

Per questo motivo Fabiani vuole anticipare eventuali inserimenti e trovare rapidamente un punto d’incontro con la Dinamo Zagabria. Un accordo raggiunto durante il nuovo blitz permetterebbe ai biancocelesti di evitare un’asta e di completare uno dei principali obiettivi individuati per la difesa.

Un nuovo rinforzo per la difesa di Gattuso

Dopo Doekhi, la chiusura per Sergi Dominguez permetterebbe alla Lazio di rinnovare profondamente il reparto arretrato. L’olandese garantirebbe fisicità, esperienza e forza nel gioco aereo, mentre lo spagnolo aggiungerebbe tecnica, gioventù e capacità di impostazione.

Le prossime ore potrebbero chiarire se il nuovo tentativo sarà quello giusto per superare definitivamente le distanze e portare Dominguez nella Capitale.