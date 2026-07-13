Lazio Women, cinque nuovi colpi per Grassadonia: la rosa riparte tra talento, esperienza e conferme

Lazio Women, iniziata la nuova stagione con una squadra profondamente rinnovata e diversi colpi in entrata per tornare protagoniste

Terminate le vacanze, la Lazio Women è pronta a tornare in campo per iniziare una nuova stagione all’insegna dell’ambizione e della continuità. Il club biancoceleste vuole proseguire il percorso di crescita intrapreso negli ultimi anni, mettendo a disposizione di mister Gianluca Grassadonia una rosa rafforzata da cinque nuovi innesti e sostenuta da un gruppo di calciatrici ormai diventate punti di riferimento.

La società ha lavorato per aggiungere qualità, esperienza e prospettiva in tutti i reparti. Le operazioni concluse coinvolgono infatti centrocampo, difesa e attacco, con l’obiettivo di offrire allo staff tecnico maggiori alternative e costruire una squadra capace di confermarsi protagonista.

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Lazio Women, Le Mouël e Sciabica rinforzano il centrocampo

Uno degli innesti più importanti è quello di Margaux Le Mouël, centrocampista francese classe 2001. La nuova giocatrice biancoceleste arriva dopo le esperienze vissute con Guingamp, Paris FC e Marsiglia.

Con il Paris FC, Le Mouël ha conquistato la Coppa di Francia nel 2025, mentre nell’ultima stagione con il club marsigliese ha raccolto oltre venti presenze. Dopo il percorso compiuto nelle selezioni giovanili transalpine, la centrocampista ha già avuto anche l’opportunità di esordire con la Nazionale maggiore francese.

In mezzo al campo arriva inoltre Manuela Sciabica, trasferitasi alla Lazio Women in prestito dalla Juventus. La calciatrice siciliana, nata nel 2006, può già vantare circa settanta presenze in Serie A, accumulate con le maglie di Sassuolo e Napoli Women.

Nonostante la giovane età, Sciabica possiede quindi una significativa esperienza nel massimo campionato. Nel suo curriculum figurano anche più di trenta presenze con le rappresentative giovanili italiane, dall’Under 16 fino all’Under 23.

Lazio Women, Masu e Zannini per completare la difesa

La retroguardia biancoceleste si arricchisce con gli arrivi di Carlotta Masu e Carola Zannini. La prima, classe 2001, è stata acquistata a titolo definitivo dal Parma Calcio Women e conosce già bene la Serie A grazie alle esperienze maturate con la formazione emiliana e con il Como Women.

Zannini, invece, è una difensore classe 2005 reduce dalla positiva stagione disputata con il Cesena. Nel suo percorso figura anche la promozione in Serie A ottenuta con la Ternana Women, oltre alle convocazioni ricevute nelle selezioni giovanili della Nazionale italiana.

Lazio Women, Longobardi è il nuovo talento per l’attacco

Il volto nuovo del reparto offensivo è Anna Longobardi, giovane attaccante classe 2006 arrivata in prestito dal Milan. La giocatrice ha conquistato lo Scudetto Primavera con la formazione rossonera nella stagione 2023/24, prima di continuare il proprio percorso di maturazione in Spagna.

Nell’ultima fase della sua carriera, infatti, Longobardi ha indossato la maglia dell’Atletico Madrid Under 23. L’esperienza internazionale potrà rappresentare un valore aggiunto nel suo inserimento nel gruppo biancoceleste.

Lazio Women, Castiello e Visentin restano i punti di riferimento

Accanto ai cinque nuovi innesti, la squadra potrà contare su un gruppo consolidato e su alcune calciatrici fortemente legate alla storia recente del club.

A guidare la formazione sarà ancora la capitana Antonietta Castiello, pronta a vivere la sua quattordicesima stagione con la maglia biancoceleste. Un percorso che testimonia appartenenza, continuità e profondo legame con la Lazio Women.

Un altro riferimento sarà Noemi Visentin, protagonista assoluta grazie alle cinquantotto reti già realizzate con l’aquila sul petto. La sua capacità di incidere in zona offensiva continuerà a essere fondamentale per le ambizioni della squadra.

Lazio Women, le conferme tra difesa, centrocampo e porta

La retroguardia potrà contare nuovamente sull’esperienza di Megan Connolly, calciatrice della Nazionale irlandese, e sul ritorno di Martina Zanoli, intenzionata a ritrovare continuità lungo la corsia sinistra.

A centrocampo restano due elementi importanti come Eleonora Goldoni, già arrivata a quota settanta presenze in biancoceleste, ed Emma Martin, pronta a disputare la sua seconda stagione nella Capitale.

Tra i pali rientra invece Sara Cetinja, tornata alla Lazio Women dopo il periodo trascorso in prestito allo Zurigo. Al suo fianco ci sarà ancora Francesca Gregori, confermata all’interno del reparto portieri.

La nuova Lazio nasce quindi dall’unione tra nuovi talenti e certezze consolidate. Una squadra rinnovata, ma costruita su fondamenta solide, pronta a ripartire con entusiasmo, determinazione e un forte spirito di appartenenza.