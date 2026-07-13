La Lazio chiude per Doekhi! Il successore di Romagnoli sta firmando con i biancocelesti

La Lazio chiude il primo colpo in entrata per la squadra di Gattuso: in arrivo dalla lista degli svincolati Doekhi! Le ultime sul difensore biancoceleste

La Lazio è pronta a chiudere un nuovo importante colpo per il reparto arretrato. Secondo quanto affermato su X da Gianluca Di Marzio, è fatta per l’arrivo di Danilho Doekhi: il difensore olandese sta firmando il contratto che lo legherà alla società biancoceleste.

L’operazione è dunque entrata nella sua fase conclusiva, dopo i contatti intensificati nelle ultime ore. Il centrale era arrivato a Roma per definire gli ultimi dettagli dell’accordo e ora sarebbe impegnato nella sottoscrizione dei documenti.

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Accordo raggiunto dalla Lazio per Doekhi

La trattativa per Danilho Doekhi ha subito una decisa accelerazione. La Lazio aveva individuato nel classe ’98 uno dei profili più interessanti per completare la difesa a disposizione di Gennaro Gattuso, soprattutto grazie alla possibilità di ingaggiarlo senza sostenere il costo del cartellino.

Il giocatore è infatti disponibile a costo zero dopo la conclusione del rapporto con l’Union Berlino. La dirigenza biancoceleste ha approfittato della situazione contrattuale per impostare rapidamente l’operazione, trovando l’intesa con il difensore olandese che può diventare uno dei nuovi punti di riferimento della retroguardia.

Ora si attende soltanto l’annuncio ufficiale

La firma in corso avvicina definitivamente Danilho Doekhi alla Lazio. Il giocatore era già arrivato nella Capitale per completare l’intesa con Fabiani e ora resterebbero soltanto gli ultimi passaggi formali prima dell’annuncio.

La Lazio si prepara così ad accogliere un difensore esperto, fisicamente strutturato e disponibile a parametro zero. Doekhi sta firmando: il nuovo rinforzo per Gattuso è ormai a un passo dall’ufficialità.