Cessione Lazio, arriva la smentita di Angelucci: «Indiscrezioni totalmente infondate»

Cessione Lazio, arriva la smentita dell’imprenditore Giampaolo Angelucci su una presunta acquisizione del club. Il comunicato

Le voci sul futuro societario della Lazio si arricchiscono di un capitolo definitivo che mette a tacere i rumors più insistenti degli ultimi giorni. Le indiscrezioni riguardanti un possibile cambio al vertice e un passaggio di mano del club biancoleste hanno trovato una risposta immediata e perentoria, spegnendo sul nascere ogni tipo di speculazione finanziaria e sportiva.

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Cessione Lazio, la secca smentita di Angelucci

Attraverso un comunicato ufficiale ripreso dall’agenzia di stampa Adnkronos, l’imprenditore Giampaolo Angelucci è intervenuto in prima persona per fare totale chiarezza sulla vicenda: «In relazione alle notizie circolate in questi giorni circa un presunto interesse per l’acquisizione della S.S. Lazio, Giampaolo Angelucci smentisce in modo categorico tali ricostruzioni». Una presa di posizione netta che non lascia spazio a doppie interpretazioni.

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Indiscrezioni infondate: parla Angelucci

La nota prosegue entrando nel dettaglio e respingendo con forza ogni accostamento al club di Claudio Lotito. Sempre secondo quanto riportato da Adnkronos, Angelucci ha voluto precisare la totale estraneità del suo entourage a queste dinamiche: «Si tratta di indiscrezioni totalmente infondate, prive di qualsiasi riscontro e del tutto pretestuose».

Nessun interesse per il calcio: la chiusura di Giampaolo Angelucci

L’imprenditore ha poi voluto chiarire la linea strategica della propria holding, escludendo categoricamente un futuro ingresso nel mondo dello sport professionistico. Nella parte finale della nota, Angelucci ha concluso blindando la sua posizione: «Né io né il Gruppo abbiamo mai manifestato alcun interesse a entrare nel mondo dello sport o del calcio, né tantomeno ad acquisire la S.S. Lazio. Preciso, inoltre, che non deteniamo titoli azionari riferibili alla società in questione. Qualsiasi ricostruzione di diverso tenore è, pertanto, destituita di ogni fondamento».