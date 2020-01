LIVE Lazio, 120 anni a Castel Sant’Angelo – Leiva: «Sto invecchiando anch’io…» FOTO

Castel Sant’Angelo fa da cornice ai 120 anni della Lazio: una cena per arrivare insieme alla mezzanotte e brindare in onore del club

AGGIORNAMENTO ORE 23.00 – Un trittico d’eccezione è stato raggiunto dal microfono di Luigi Sinibaldi: sono Patric, Correa e Leiva. Lo spagnolo ha commentato lo scenario meraviglioso di Castel Sant’Angelo: «Io non sono mai entrato qua, è bellissimo. Auguri alla Lazio, a tuti quelli che hanno fatto la storia di questa società, stiamo facendo un capolavoro», a lui hanno fatto eco il Tucu: «C’è la determinazione da parte di tutti a fare meglio» e Leiva: «Qui è un posto bellissimo! Ci tornerò con la mia famiglia».

AGGIORNAMENTO ORE 22.40 – Anche Stefano De Martino -direttore della comunicazione biancoceleste è intervenuto a Lazio Style Channel (QUI LE SUE PAROLE)

AGGIORNAMENTO ORE 22.00 – Non solo la Lazio, a festeggiare ci sarà anche Lucas Leiva: il giocatore con l’Aquila nel destino. Le parole del brasiliano a Lazio Style Channel: «Il mio compleanno, sono 33. Sto invecchiando (ride, ndr)».

AGGIORNAMENTO ORE 21.30 – Tanti gli interventi, durante la serata. Dopo Giancarlo Inzaghi e Milinkovic, anche la sindaca Raggi: «Un carissimo saluto ai tifosi della Lazio per un aniversario molto importante. Quasi auguri, perchè prima non si fanno! Questa città è nel mio cuore, e quanto sia bella lo penso sempre. Il lavoro va avanti h24, ma questa sera celebriamo un traguardo importante».



#CXXLazio 🤝 L’incontro tra il Presidente Claudio Lotito e la Sindaca di Roma Virginia Raggi pic.twitter.com/spLeK1MTsO — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) January 8, 2020

AGGIORNAMENTO 20.48 – Ecco la squadra! Tutti uniti sono arrivati a Castel Sant’Angelo col pullman ufficiale: tra i presenti c’è anche Giancarlo Inzaghi, oltre a tutto il team manager di Simone. I giocatori sono accompagnati dalle proprie compagne

AGGIORNAMENTO ORE 20.20 – Anche Lotito è arrivato per questo speciale appuntamento, grade applausi dai tifosi presenti

AGGIORNAMENTO ORE 20 – Arrivano i primi protagonisti di questa serata magica e non potevano non essere due tra gli esponenti del club: il ds Tare e il direttore della comunicazione De Martino. Al loro seguito, anche Gravina, presidente FIGC.

Una data speciale non poteva che essere celebrata in una location altrettanto speciale. È la cornice di Castel Sant’Angelo ad accogliere la cena della Lazio, un momento di condivisione per arrivare tutti insieme alla mezzanotte, quando il club taglierà il nastro dei 120 anni.

Tutti uniti sotto il segno dell’Aquila, come le generazioni di tifosi che aspetteranno lo scoccare dell’ora a Piazza della Libertà, tra presente e passato.