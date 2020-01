Lazio, presentata la location della cena VIDEO

Sui canali social della Lazio è stata presentata la sala in cui si svolgerà la cena per festeggiare i 120 anni della società

Strabiliante, da togliere il fiato: queste sono le parole che possono tentare di descrivere la location in cui la Lazio festeggerà i suoi 120 anni di attività.

Ieri si è scoperto che la società avrebbe tenuto una cena questa sera in una sala di Castel Sant’Angelo, creando tanta meraviglia visto che nessuno prima ci era riuscito. Un posto all’altezza della ricorrenza che tutto il popolo biancoceleste si sta apprestando a celebrare. In questi minuti, attraverso i propri canali social, i biancocelesti hanno pubblicato un video dove viene mostrata la sala. Una bellezza senza confini si appresta ad accogliere altrettanta bellezza: la Lazio festeggia la sua storia dove meglio non potrebbe fare e dove è consono venga fatto: nel cuore della città eterna.