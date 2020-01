Lazio, De Martino: «Solo la Prima Squadra della Capitale poteva festeggiare qui»

Il direttore della comunicazione della Lazio, Stefano De Martino, ha commentato l’importanza di questa serata a Castel Sant’Angelo

La Lazio aspetta il 120 anni all’interno di Castel Sant’Angelo. Una cornice da sogno per un traguardo importante, a Lazio Style Channel, le parole del direttore della comunicazione, Stefano De Martino: «Siamo la prima squadra di calcio in assoluto a varcare la soglia di Castel Sant’Agelo. Non poteva non farlo la Lazio che è la prima squadra della Capitale, così come anche il Ponte. La cosa mi inorgoglisce, i giocatori stranieri non avevano mai visto dentro il monumento, avere la squadra in questo luogo è veramente qualcosa di fantastico. Grazie alla società che è riuscita in questo evento, ci abbiamo lavorato tanto. Grazie a tutti gli ospiti intervenuti, anche alla Sindaca Raggi, come padrona di casa. Vedere i fari biancocelesti che illuminano il ponte è straordinario».

«Il gruppo? Questo è il frutto di un lavoro lanciato più di 10 anni fa: lo ha detto la dirigenza, è un percorso a tappe. Ogni anno è stato aggiunto qualcosa per far fare un passo in avanti a tutta la struttra. Un gruppo che viene da lontano, cementato e costruito con il senso dell’appartenenza: i giocatori vestono una maglia gloriosa, di importanza impressionante. Dopo ci sposteremo nella sala Paolina per svelare il Francobollo, qualcosa di storico che rimarrà per sempre».