Lazio-Triestina 0-0, risultato e cronaca in diretta live

Diretta Lazio-Triestina, amichevole ritiro estivo 2019: cronaca live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Il livello si alza: dopo le goleade contro Auronzo e Top11 Radio 103, per la Lazio di Simone Inzaghi questo pomeriggio (ore 17), è in programma la terza amichevole contro una squadra di Lega Pro, la Triestina. Allo Zandegiacomo, ad assistere alla partita, ci saranno anche il presidente Lotito e il direttore sportivo Tare. Segui la partita in tempo reale su LazioNews24.com

Lazio-Triestina: diretta live

1’ È iniziata la sfida!

Squadre in campo allo ‘Zandegiacomo’ per il riscaldamento, tra poco il calcio d’inizio di Lazio-Triestina

Lazio-Triestina: formazioni ufficiali

LAZIO (3-5-2): Guerrieri; Vavro, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. Inzaghi

TRIESTINA (4-4-2): Triestina: Offredi, Formiconi, Malomo, Lambrughi (Cap.), Frascatore, Beccaro, Coletti, Maracchi, Mensah, Costantino, Granoche. All. Pavanel

Lazio-Triestina: dove vederla in TV o Streaming

La terza amichevole del ritiro estivo 2019 Lazio-Triestina sarà trasmessa in esclusiva sul canale ufficiale biancocelesti Lazio Style Channel (canale 233 di Sky). La radiocronaca della partita inoltre sarà mandata in onda su Lazio Style Radio (89.3 FM per Roma e provincia).

Lazio-Triestina: info prezzi e vendita biglietti

La vendita dei biglietti per l’amichevole Lazio- Triestina sarà effettuata presso la casetta di legno antistante lo stadio Zandegiacomo e terminerà al fischio d’inizio. Il prezzo del tagliando è di 12 euro a persona. Per i bambini sotto gli 8 anni d’età l’ingresso sarà invece gratuito. Per l’occasione sarà costruita una tribuna accessoria da 600 posti, collocata tra una delle porte e il Lazio Style Village.