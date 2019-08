LIVE Calciomercato Lazio: volata finale per Petagna, a centrocampo in arrivo Dziczek

LIVE Calciomercato Lazio: news e aggiornamenti in tempo reale sulle trattative del 21 agosto che riguardano la squadra biancoceleste

Come riporta il Messaggero, a centrocampo è in arrivo Patryk Dziczek, ventunenne polacco del Piast Gliwice, corteggiato da Empoli e Udinese: venerdì si sottoporrà alle visite mediche. Il mediano, reduce dall’Europeo Under 21, è valutato attorno ai 2 milioni di euro ed ha giocato le tre gare del girone A. Potrebbe essere girato in prestito alla Salernitana.

ATTACCO – La Lazio è alla ricerca di un altro attaccante, vera ciliegina sulla torta di questa sessione di calciomercato. Per l’allenatore biancoceleste Petagna resta il preferito, ma l’operazione è complicata dalla richiesta della Spal. I rapporti tra i club, d’altra parte, sono ottimi – l’operazione Murgia-Lazzari lo dimostra – e gli estensi dovrebbero riuscire a sostituire il proprio bomber in tempi brevi. Prima di intavolare un’eventuale trattativa per Petagna, però, sarà necessario per la Lazio piazzare Wallace e Durmisi (Qui la notizia completa).

RETROSCENA – I biancocelesti avrebbero monitorato anche Enis Bardhi, centrocampista classe ’95 che gioca con la maglia del Levante e della Nazionale spagnola. Il suo cartellino vale una decina di milioni. Nelle ultime settimane era tra calciatori a cui la Lazio era interessata. Poi, la permanenza sempre più vicina di Milinkovic nella Capitale, ha fatto sì che il club capitolino mollasse la presa (Qui la notizia completa).

JONY – La Lazio è ancora in attesa per Jony, che difficilmente riuscirà ad essere arruolabile per la prima partita di campionato contro la Sampdoria. Per vederlo in campo in impegni ufficiali, Simone Inzaghi dovrà attendere, probabilmente, il derby. Il club capitolino, scrive Il Tempo, sta aspettando che la Fifa invii il transfer: improbabile arrivi prima della prossima settimana (Qui la notizia completa).