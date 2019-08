Calciomercato Lazio, preso Dziczek: andrà in prestito alla Salernitana

Calciomercato Lazio / Preso il centrocampista classe 1998 Patryk Dziczek, in arrivo dal Piast Gliwice. Il 21enne verrà girato alla Salernitana

Lavora sul presente, ma sempre con un occhio al futuro la Lazio, che ha messo a segno un altro acquisto in prospettiva. Dopo aver acquistato Pavlovic dal Partizan Belgrado (qui i dettagli), secondo quanto riportato da Sky Sport, la Lazio ha chiuso per l’acquisto di Patryk Dziczek.

SALERNITANA – Il polacco si è messo in mostra nell’Europeo Under 21, disputando sempre 90 minuti nelle tre partite di girone della Polonia, compresa la vittoria con l’Italia. La Lazio dovrebbe sborsare circa 2 milioni di euro per sborsarlo in Italia, ma per la prossima stagione verrà girato in prestito alla Salernitana. Dopo Karo, Kyine, Lombardi, Maistro, a Salerno arriva un altro calciatore via Lazio.