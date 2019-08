Calciomercato, assalto finale per Petagna: Sanabria ed Hassan le alternative

Lazio alla ricerca di un altro attaccante: la scelta è tra un big ed un giovane talento. Petagna in pole, Sanabria ed Hassan le alternative

La Lazio è alla ricerca di un altro attaccante, vera ciliegina sulla torta di questa sessione di calciomercato. La richiesta di Inzaghi è chiara: un attaccante da affiancare a Immobile, Caicedo e Correa, che possa farsi valere tra le difese avversarie puntando su un fisico imponente. Secondo il Corriere dello Sport, la scelta è tra un big affermato ed un giovane talento da far crescere. Per l’allenatore biancoceleste Petagna resta il preferito, ma l’operazione è complicata dalla richiesta della Spal. I rapporti tra i club, d’altra parte, sono ottimi – l’operazione Murgia-Lazzari lo dimostra – e gli estensi dovrebbero riuscire a sostituire il proprio bomber in tempi brevi. Prima di intavolare un’eventuale trattativa per Petagna, però, sarà necessario per la Lazio piazzare Wallace e Durmisi.

ALTERNATIVE – Con Llorente sempre più in orbita Napoli ed Inter – gli agenti del calciatore si incontreranno domani a Castel Volturno con i partenopei – è tornato di moda il nome di Antonio Sanabria, già accostato ai biancocelesti nell’ultima primavera. Da non escludere Simeone, in uscita dalla Fiorentina, ed Hassan, che rispecchia in pieno le caratteristiche ricercate da Inzaghi. Cerca casa anche Mitroglu, gestito dalla Gestifute di Mendes, e non intenzionato a rimanere in Francia. Altri nomi in lista potrebbero essere quelli di Avenatti, Edouard, Cosgrove, Gaich e Yaremchuk.