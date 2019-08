Lazio in attesa per Jony: l’ex Malaga difficilmente arruolabile a Marassi

La Lazio è in attesa per Jony, che difficilmente riuscirà ad essere arruolabile con la Sampdoria: Inzaghi dovrà aspettare il derby

La Lazio è ancora in attesa per Jony, che difficilmente riuscirà ad essere arruolabile per la prima partita di campionato contro la Sampdoria. Per vederlo in campo in impegni ufficiali, Simone Inzaghi dovrà attendere, probabilmente, il derby. Il club capitolino, scrive Il Tempo, sta aspettando che la Fifa invii il transfer: improbabile arrivi prima della prossima settimana. All’origine di questi problemi burocratici il rifiuto di Al Thani di sottoscrivere l’accordo di prestito con diritto gratuito ai biancocelesti. Un’opzione resa possibile dalla famosa clausola legata alla retrocessione del Malaga. Jony ha risposto mettendo in mora la società andalusa e rescindendo per giusta causa. Anche questo punto è stato contestato da Al Thani, determinato a leggere la situazione come una rescissione unilaterale e, dunque, a pretendere dodici milioni di euro.

FIFA – La Fifa ha concesso un tempo al Malaga entro il quale dovrà giustificare la propria condotta. La Lazio, dalla sua, attende la decisione del giudice che, con tutta probabilità, arriverà dopo il match di Marassi. Per la stracittadina, invece, dovrebbe terminare questo lungo iter.