Diogo Leite, difensore della Lazio, ha celebrato sui social l’importante vittoria ottenuta ieri pomeriggio all’Olimpico contro il Lecce nella 12a giornata

La Lazio continua a marciare a ritmi altissimi in testa alla classifica e il clima nello spogliatoio biancoceleste resta carico di entusiasmo dopo il netto 3-0 rifilato al Lecce allo Stadio Olimpico. Tra i protagonisti della serata c’è anche Diogo Leite, che al termine del match ha voluto condividere la propria gioia con i tifosi attraverso il proprio profilo Instagram, celebrando quindi il successo con un messaggio diretto e carico di energia, accompagnando l’entusiasmo di un ambiente estasiato per il primato solitario della squadra allenata da Gennaro Gattuso.

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L’esultanza social di Leite dopo il 3-0

Subito dopo il triplice fischio della sfida contro la formazione di Di Franceesco, Leite ha affidato a Instagram il proprio pensiero per sottolineare la compattezza e la spinta del gruppo biancoceleste: «Continuiamo così, grande vittoria!». Parole brevi ma decise, che ben rappresentano la voglia del difensore e dell’intera Lazio di non abbassare la guardia nonostante un cammino fin qui straordinario.

La Lazio di Gattuso resta in vetta da sola dopo il successo sul Lecce

Il 3-0 interno contro il Lecce ha consentito alla Lazio di consolidare il primo posto in classifica in solitaria, confermando solidità difensiva, concretezza offensiva e un’identità ormai ben definita. In un contesto ambientale reso particolare dalle note vicende legate alla contestazione, i risultati sul campo continuano a parlare chiaro e a tenere vivo l’entusiasmo di chi segue con passione la corsa dei biancocelesti.