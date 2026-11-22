Reda Belahyane, centrocampista biancoceleste, ha festeggiato sui social la brillante vittoria ottenuta ieri pomeriggio all’Olimpico contro il Lecce

Una settimana da incorniciare per Reda Belahyane, sempre più al centro del progetto tecnico della Lazio. Dopo aver ritrovato la convocazione con la Nazionale del Marocco a distanza di due anni dall’ultima chiamata, il centrocampista ex Verona si è rituffato immediatamente nel clima campionato offrendo un’altra prestazione di altissimo livello nel netto 3-0 inflitto al Lecce allo Stadio Olimpico.

Una prova fatta di dinamismo, qualità nel palleggio e grande lucidità tattica, che il giocatore ha poi voluto celebrare anche sui propri canali social al termine del match.

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Il messaggio social di Belahyane dopo il successo della Lazio contro il Lecce

Archiviato il rotondo successo casalingo contro i salentini, Reda Belahyane ha affidato a Instagram la propria soddisfazione per una ripartenza così brillante dopo gli impegni delle selezioni nazionali. Il regista biancoceleste ha sottolineato l’importanza di aver ripreso subito la marcia vincente davanti al proprio pubblico:

«Tornati dalla sosta per le nazionali con una grande vittoria in casa!». Un messaggio diretto che testimonia la concentrazione di un gruppo capace di non perdere ritmo né brillantezza nonostante i tanti giocatori impegnati in giro per il mondo durante la pausa.

Dalla maglia del Marocco al rendimento super con la Lazio

Il brillante rendimento mostrato contro la formazione di Di Francesco arriva al termine di giorni particolarmente significativi sul piano personale per Belahyane. Rientrato a Formello in settimana dopo il ritiro con il Marocco — una convocazione attesa per due anni e conquistata grazie alla continuità espressa in maglia biancoceleste — il classe 2004 ha confermato una maturità crescente nel cuore della mediana biancoceleste, dettando i tempi della manovra e garantendo equilibrio in entrambe le fasi di gioco.

Entusiasmo e senso di appartenenza: il saluto finale di Belahyane ai tifosi della Lazio

A completare il proprio intervento social, Belahyane ha voluto mandare un segnale semplice ma sentito a tutto l’ambiente capitolino, chiudendo così il post dedicato alla vittoria sul Lecce: «Forza Lazio». Tre parole che sintetizzano l’entusiasmo del centrocampista e la sintonia totale con una squadra che continua a correre in campionato spinta dalla qualità e dalla freschezza dei suoi giovani protagonisti.