Ignazio La Russa, presidente del Senato, ha analizzato la situazione della Lazio prima in classifica ma senza il proprio tifo che continua la protesta contro Lotito

La Lazio guida la classifica di Serie A, ma il paradosso dello Stadio Olimpico semivuoto continua a far discutere anche al di fuori dei confini strettamente sportivi. Intervenuto a Fiuggi e intercettato dai microfoni di Nexus, il presidente del Senato e noto sostenitore nerazzurro Ignazio La Russa ha commentato il singolare scenario che accompagna il primato della formazione biancoceleste, alle prese da settimane con la contestazione del tifo organizzato nei confronti della dirigenza capitolina.

Un intervento schietto, in cui La Russa ha espresso da un lato la propria fiducia nella corsa tricolore dell’Inter e dall’altro ha rivolto un invito diretto ai sostenitori biancocelesti affinché non facciano mancare il sostegno alla squadra in un momento così brillante sul campo.

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La corsa scudetto tra Inter e Lazio

La Russa non ha nascosto la propria fede interista indicando i nerazzurri come favoriti per il titolo finale, pur riconoscendo con simpatia i meriti sportivi della capolista guidata dai biancocelesti: «A conquistare lo scudetto alla fine sarà l’Inter, però mi fa piacere vedere oggi al primo posto la Lazio, una squadra che alla vigilia veniva sottovalutata e criticata da molti».

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Il paradosso della Lazio prima in classifica senza tifosi all’Olimpico

L’attenzione dell’esponente istituzionale si è poi spostata sulla frattura ambientale che sta caratterizzando le gare interne della formazione di Gattuso, sottolineando l’unicità di una situazione in cui la prima della classe gioca davanti a spalti deserti: «È probabilmente l’unica squadra al mondo che, pur trovandosi in vetta al campionato da circa dieci settimane, non ha il sostegno del proprio pubblico allo stadio a causa della contestazione rivolta contro la società».

L’invito di La Russa al popolo della Lazio: sostenere la squadra

Infine, Ignazio La Russa ha voluto lanciare un messaggio diretto ai sostenitori della Lazio, suggerendo di separare il dissenso verso il club dal supporto dovuto ai giocatori protagonisti di un cammino fin qui straordinario: «Trovate un’altra forma per portare avanti la vostra protesta, ma tornate allo stadio ad applaudire e sostenere questi ragazzi che stanno meritando il primo posto in classifica».