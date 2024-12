Lecce Lazio, prosegue la vendita del settore ospiti: il dato sui laziali presenti

Lecce Lazio con un’ampia rappresentanza biancoceleste al Via del Mare. Restano gli ultimi posti nel settore ospiti

Come accaduto sempre in questo campionato di Serie A, sia in casa che in trasferta (salvo limitazioni) la squadra di Baroni potrà contare sul sostegno dei propri tifosi anche in Lecce–Lazio.

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, dei 1075 posti del settore ospiti del Via del Mare ne sarebbero rimasti a disposizione meno di 200 che andranno verosimilmente in esaurimento in questi giorni antecedenti alla sfida.