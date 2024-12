Lecce Lazio, Clemente Mimun: «Dimentichiamo l’Inter, torniamo a giocare di squadra»

Questa sera Lecce Lazio, il commento di Clemente Mimun: «Bisogna dimenticare la sconfitta con l’Inter e ripartire di squadra, i prossimi impegni….»

Questa sera Lecce Lazio chiuderà il sabato della 17ª giornata di Serie A: ecco le parole di Clemente Mimun al Messaggero in vista della sfida al Via del Mare.

PAROLE – «Nella disfatta contro l’Inter c’è stato solo un elemento estremamente positivo: l’applauso e i cori per la Lazio da parte della curva nord, che di fronte alla squadra che si scusava per il “cappotto” subito, applaudiva e intonava canti di incoraggiamento. Una prova d’amore e di maturità della tifoseria. La Lazio, che per la prima mezz’ora aveva giocato bene e creato pericoli, si è squagliata dopo l’uscita di Gila e una volta subito il secondo gol è parsa incapace di reagire e assolutamente inconsistente. Di fronte c’era l’Inter scudettata, infarcita di campioni dalla classe cristallina. Ma lo 0-6, che si identifica nel prefisso di Roma, è comunque umiliante. Marco Baroni l’ha sempre detto: mai esaltarsi per le vittorie, mai deprimersi per le sconfitte. Oggi sarà molto dura, ma già a Lecce dovremo saper reagire. E poi ci toccheranno l’Atalanta capolista all’Olimpico, quindi un derby assolutamente vitale, soprattutto per la Roma. Un vero e proprio tour de force. Non so se riusciremo a restare incollati alla testa della classifica. Per farlo ci servirebbero almeno 5 punti nelle prossime tre giornate. Ma confesso, banalmente, che il match cui tengo di più è la stracittadina che per i cugini può rappresentare il banco di prova per un difficile rilancio delle proprie azioni in campionato. Certo che arrivarci dopo due belle partite contro Lecce ed Atalanta sarebbe un toccasana. Torniamo a giocare di squadra, consapevoli della nostra forza e super concentrati. Il nostro eccellente percorso sin qui dimostra che la Lazio non è una meteora e che il timoniere la sa lunga. Come diceva un altro grande timoniere: «Nulla è difficile sotto questo cielo solo per chi ha la volontà di risalire». Dimentichiamo subito l’Inter e torniamo a pensare partita dopo partita. Forza ragazzi!».