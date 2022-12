Lecce, nove gol in amichevole. Ma Baroni conta gli assenti

Il Lecce, avversario della Lazio alla ripresa del campionato, ha realizzato nove gol in amichevole, ma ci sono tanti infortunati

Secondo test per la squadra salentina, scesa in campo all’Heffort Sport Village di Parabita con i dilettanti locali della Soccer Dream. 9-1 il risultato finale. Come riportato da calciolecce.it, Baroni ha dovuto rinunciare a Falcone, Tuia, Umtiti, Baschirotto, Gendrey, Blin, Gonzalez, Hjulmand, Banda, Di Francesco, Cetin, Strefezza e Colombo. Tutti hanno esclusivamente lavorato in palestra.