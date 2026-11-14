Lazio, infortuni Nuno Tavares, Zaccagni e Frattesi: lunedì le risonanze magnetiche! La situazione di Sutalo

Lazio, nuovi controlli medici in programma lunedì per tre giocatori di Gattuso. Il club attende gli esami prima di comunicare le diagnosi ufficiali, mentre resta da chiarire l’entità dell’infortunio di Sutalo

La Lazio ha fissato una giornata importante per fare chiarezza sulle condizioni dei propri infortunati. Lunedì 16 novembre Nuno Tavares, Mattia Zaccagni e Davide Frattesi si sottoporranno alle risonanze magnetiche, esami che permetteranno allo staff sanitario di valutare con maggiore precisione i rispettivi problemi fisici. La società ha scelto di attendere prima di diffondere comunicazioni ufficiali, evitando di anticipare diagnosi e tempi di recupero ancora da confermare. Una decisione che riguarda anche la situazione di Josip Sutalo, per il quale sono circolate indiscrezioni su un possibile lungo stop.

Lazio, lunedì gli esami per Nuno Tavares, Zaccagni e Frattesi

La prossima settimana si aprirà dunque con un appuntamento importante per l’infermeria biancoceleste. I tre calciatori verranno sottoposti ad accertamenti strumentali per verificare l’entità dei rispettivi problemi.

Nuno Tavares si era fermato durante la trasferta contro il Napoli, mentre Davide Frattesi è rientrato anticipatamente dalla Nazionale italiana a causa di un fastidio all’adduttore. Da monitorare anche Mattia Zaccagni, alle prese con un problema fisico che ha richiesto particolare prudenza.

La scelta di programmare le risonanze a distanza di alcuni giorni dagli infortuni non è casuale. Come spiegato nell’aggiornamento medico, infatti, effettuare questi esami troppo presto può rendere più complicata la valutazione delle immagini a causa della presenza di edema.

«Non serve fare le risonanze due o tre giorni dopo l’infortunio, perché c’è l’edema e si fa fatica a vedere anche a livello strumentale. Bisogna aspettare che l’edema si assorba, così le immagini si leggono meglio».

L’obiettivo è quindi ottenere risultati sufficientemente chiari per stabilire diagnosi affidabili e programmare i successivi percorsi di recupero.

Lazio, Zaccagni già al lavoro sul campo: attesa per Nuno Tavares

Tra le indicazioni emerse nelle ultime ore ce n’è una potenzialmente incoraggiante riguardante Zaccagni. Il capitano biancoceleste avrebbe infatti già ripreso a correre e a svolgere alcune attività sul terreno di gioco. Un segnale positivo, che tuttavia non permette ancora di considerare superato il problema fisico. La risonanza di lunedì servirà proprio a capire se il percorso di recupero potrà proseguire senza particolari ostacoli.

Per Nuno Tavares, invece, resta necessario attendere gli accertamenti prima di stabilire con certezza quanto tempo dovrà rimanere lontano dal campo.

Il portoghese è uno degli elementi più importanti per lo sviluppo offensivo della Lazio. Le sue accelerazioni sulla fascia sinistra rappresentano una risorsa preziosa per Gattuso, che spera di recuperarlo in tempo per gli appuntamenti più delicati di dicembre. Al momento, però, qualsiasi previsione definitiva sul rientro sarebbe prematura.

Lazio, Frattesi rientrato dalla Nazionale: gli esami chiariranno il problema all’adduttore

Particolare attenzione sarà riservata anche a Davide Frattesi. Il centrocampista ha lasciato il ritiro dell’Italia dopo aver accusato un risentimento muscolare all’adduttore. Un contrattempo arrivato proprio durante un periodo particolarmente positivo, impreziosito anche dal gol realizzato contro la Francia.

Per la Lazio si tratta di una situazione da seguire con attenzione. Frattesi ha avuto un ruolo fondamentale nell’ottimo avvio di campionato dei biancocelesti, grazie soprattutto alla capacità di inserirsi in area avversaria e trovare la porta con continuità.

La società vuole quindi conoscere con precisione l’origine del fastidio prima di decidere come procedere. Soltanto dopo la risonanza sarà possibile comprendere se il centrocampista dovrà osservare un periodo di riposo oppure potrà tornare rapidamente ad allenarsi.

Lazio, Sutalo e le indiscrezioni sul lungo stop: nessuna conferma ufficiale

Un discorso a parte riguarda Josip Sutalo, uscito malconcio dalla partita contro il Napoli. Nelle ultime ore si è parlato di un possibile stop particolarmente lungo per il difensore croato, ma dalla Lazio arriva un invito alla cautela.

«Ho sentito dire che Sutalo starà fuori due o tre mesi. Spero che non sia così».

La società non intende quindi confermare le indiscrezioni circolate prima di avere un quadro medico sufficientemente preciso.

La stessa prudenza viene adottata per gli altri infortunati, proprio per evitare comunicazioni che potrebbero essere smentite dai successivi controlli. Per questo motivo, non sono ancora stati ufficializzati i tempi di recupero di Sutalo, così come quelli degli altri calciatori attualmente sotto osservazione.

Ultimissime Lazio LIVE: tutte le novità sui biancocelesti di Gattuso

Lazio, derby contro la Roma e Supercoppa: Gattuso aspetta notizie dall’infermeria

La gestione degli infortuni assume un peso ancora maggiore considerando il calendario che attende i biancocelesti. Il 13 dicembre è in programma il derby contro la Roma, mentre il 22 dicembre la squadra di Gattuso affronterà l’Inter nella finale di Supercoppa italiana.

Due appuntamenti importanti, per i quali il tecnico spera di poter contare sul maggior numero possibile di giocatori.

La priorità dello staff medico resta comunque quella di evitare recuperi affrettati, soprattutto in presenza di problemi muscolari. Le prossime risonanze permetteranno di distinguere le situazioni meno preoccupanti da quelle che richiederanno un percorso riabilitativo più lungo.

Lunedì 16 novembre sarà dunque una giornata decisiva per fare chiarezza sulle condizioni di Nuno Tavares, Zaccagni e Frattesi. Dopo gli accertamenti, la Lazio potrà diffondere i comunicati ufficiali con le diagnosi e gli eventuali tempi di recupero. Fino ad allora, per Gattuso e per i tifosi biancocelesti, la parola d’ordine rimane prudenza.