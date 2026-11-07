Sarri rischia grosso! L’ex Lazio sempre più in bilico: contro il Monza può decidersi il suo futuro

Maurizio Sarri, ex allenatore della Lazio ora alla guida dell’Atalanta, non ha ingranato. La Dea farà delle valutazioni in base alla sfida con il Monza

Il futuro di Maurizio Sarri sulla panchina dell’Atalanta è diventato uno degli argomenti più delicati di questo avvio di stagione. L’ex allenatore della Lazio sta attraversando un periodo estremamente complicato alla guida della formazione bergamasca, con risultati decisamente inferiori alle aspettative sia in Serie A sia in Conference League. La sfida contro il Monza, in programma domenica 8 novembre, potrebbe rappresentare un passaggio fondamentale per la sua permanenza in nerazzurro, soprattutto considerando l’imminente sosta per le Nazionali.

Sarri sotto pressione: i numeri della crisi sono preoccupanti

Il bilancio dell’Atalanta dopo dieci giornate di campionato racconta tutte le difficoltà incontrate da Sarri in questa prima parte della stagione 2026/27. La formazione bergamasca ha conquistato appena 11 punti, frutto di tre vittorie, due pareggi e cinque sconfitte, un rendimento che la colloca al tredicesimo posto della classifica.

A preoccupare non è soltanto la distanza dalle posizioni europee, ma anche la fragilità difensiva: sono già 20 i gol subiti nelle prime dieci partite di Serie A. Numeri che testimoniano le difficoltà nell’assimilare i principi tattici dell’ex tecnico biancoceleste, chiamato a introdurre un sistema di gioco differente rispetto al passato

Ultimissime Lazio LIVE: tutte le novità sui biancocelesti di Gattuso

Atalanta, Sarri non convince neanche in Europa

Neppure la Conference League sta regalando soddisfazioni a Sarri. Dopo tre giornate della fase campionato, l’Atalanta ha raccolto solamente quattro punti. L’ultimo risultato negativo è arrivato contro il Kairat Almaty, che ha fermato i bergamaschi sull’1-1 davanti al proprio pubblico, prolungando a sei partite la serie senza vittorie tra campionato e coppe.

Al termine dell’incontro, Sarri ha evidenziato le difficoltà causate dalle numerose assenze e dai problemi di natura mentale che stanno condizionando la squadra. Il tecnico ha inoltre sottolineato quanto sia complicato lavorare sui nuovi meccanismi tattici con un calendario particolarmente intenso e diversi calciatori indisponibilil

Sarri all’ultima chiamata? Il Monza e la sosta possono essere decisivi

La prossima partita contro il Monza assume dunque un’importanza particolare per il futuro di Maurizio Sarri. La società bergamasca starebbe valutando la situazione dell’allenatore e l’imminente pausa per le Nazionali potrebbe rappresentare una finestra favorevole per un eventuale cambio in panchina.

Un altro passo falso, invece, rischierebbe di alimentare ulteriormente le indiscrezioni sul futuro di Sarri, chiamato a trovare rapidamente una soluzione per risollevare una squadra partita con ambizioni ben diverse rispetto all’attuale posizione in classifica.

Nonostante le indiscrezioni, il club ha fatto filtrare nelle ultime settimane la volontà di confermare il tecnico. L’ex allenatore della Lazio si ritrova così davanti a un appuntamento particolarmente delicato. Una vittoria contro il Monza permetterebbe all’Atalanta di interrompere la serie negativa e affrontare la sosta con maggiore serenità.