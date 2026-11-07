Napoli Lazio, clamoroso colpo di scena alla vigilia: Allegri annulla la conferenza stampa all’ultimo minuto

Napoli Lazio, decisione improvvisa del club partenopeo verso la sfida del Maradona: Massimiliano Allegri non parlerà in conferenza stampa

Una vigilia decisamente insolita quella che accompagna Napoli-Lazio, sfida valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2026/2027. A sorprendere è stata soprattutto una decisione arrivata in maniera del tutto inaspettata: il Napoli ha annullato all’ultimo momento la conferenza stampa di Massimiliano Allegri, inizialmente prevista per presentare l’importante appuntamento contro la formazione biancoceleste allenata da Gennaro Gattuso.

Una scelta che ha inevitabilmente attirato l’attenzione, soprattutto per le modalità con cui è stata comunicata. I giornalisti erano infatti già presenti nella sala stampa del centro sportivo di Castel Volturno, pronti ad ascoltare le dichiarazioni dell’allenatore livornese, quando è arrivata la comunicazione dell’annullamento.

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Allegri non parla: conferenza stampa cancellata a sorpresa

La notizia è arrivata quando mancavano ormai pochissimi minuti all’inizio dell’incontro con i rappresentanti dei media. Secondo quanto emerso, la comunicazione sarebbe stata trasmessa ai giornalisti alle 14:55, appena cinque minuti prima dell’orario previsto per la conferenza stampa.

Un episodio particolare, considerando che gli operatori dell’informazione avevano già raggiunto il centro sportivo per seguire il consueto appuntamento della vigilia. L’ufficio stampa del Napoli avrebbe quindi invitato i cronisti presenti ad abbandonare la sala, senza fornire nell’immediato spiegazioni dettagliate sulla decisione.

Mistero sui motivi della decisione: si attendono comunicazioni

L’aspetto che maggiormente incuriosisce riguarda proprio le ragioni che avrebbero spinto la società partenopea a cancellare un appuntamento già organizzato. Al momento, infatti, non sono note le motivazioni ufficiali dell’annullamento. Non è quindi possibile stabilire se la scelta sia riconducibile a questioni organizzative, esigenze interne oppure ad altre circostanze.

Secondo le informazioni disponibili, il Napoli dovrebbe fornire ulteriori comunicazioni nelle prossime ore, chiarendo eventualmente quanto accaduto.

Napoli Lazio, cresce l’attesa per la sfida tra Allegri e Gattuso

L’episodio arriva alla vigilia di una partita particolarmente importante per entrambe le formazioni. Napoli e Lazio si affronteranno domenica 8 novembre alle ore 12:30 allo stadio Diego Armando Maradona, in un confronto che metterà di fronte due allenatori dal passato condiviso al Milan.

Da una parte Massimiliano Allegri, chiamato a preparare una sfida impegnativa davanti al pubblico partenopeo. Dall’altra Gennaro Gattuso, protagonista di un eccellente avvio di stagione sulla panchina biancoceleste e intenzionato a dare continuità ai risultati ottenuti nelle prime dieci giornate.

La cancellazione della conferenza stampa priva dunque tifosi e addetti ai lavori delle consuete indicazioni dell’allenatore azzurro sulle condizioni della squadra e sulle possibili scelte di formazione.