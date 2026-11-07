 Convocati Lazio: Tavares c'è! Tornano a disposizione Marusic e Rovella contro il Napoli
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Convocati Lazio: Tavares c’è! Tornano a disposizione Marusic e Rovella contro il Napoli

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Published 16 secondi fa il 7 Novembre 2026
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Tavares lazio

Convocati Lazio per il Napoli: la lista completa dei giocatori a disposizione dall’allenatore Gennaro Gattuso per la partita di domani

Gennaro Gattuso, tecnico della Lazio, ha diramato la lista dei convocati per il match che andrà in scena presso lo stadio Maradona. La partita contro il Napoli di Massimiliano Allegri, valevole per l’11a giornata del campionato di Serie A 2026-2027, si svolgerà dalle ore 12:30 di domani. La lista completa:

Portieri: Mandas, Motta, Renzetti; 

Difensori: Doekhi, Floriani M., Lazzari, Leite, Marusic, Pedraza, Pellegrini, Provstgaard, Šutalo, Tavares;

Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Farcomeni, Frattesi, Przyborek, Rovella, Taylor;

Attaccanti: Cancellieri, Isaksen, Noslin, Pinamonti, Serra.

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