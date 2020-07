Lazio Women, mercato: la stella Martin e Guidi arrivano in biancoceleste

Il calciomercato entra nel vivo per la squadra femminile della Lazio. Adriana Martin e Emma Guidi i primi colpi di mercato.

Primi colpi di mercato per la Lazio femminile. Adriana Martin, attaccante 33enne spagnola di esperienza internazionale in arrivo dal Malaga, e Emma Guidi, portiere classe ’96 dell’Italia Under 23 in uscita dalla Roma CF, saranno i rinforzi per la prossima stagione. Due grandi operazioni portate a termine da Mauro Bianchessi, responsabile della squadra femminile e del settore giovanile biancoceleste, e da Monica Caprini, team manager della Lazio Women.