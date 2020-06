Lazio, Wilson: «Atalanta fortissima ma a mio avviso in difesa è vulnerabile»

L’ex capitano della Lazio, Pino Wilson, ha parlato ai microfoni di Radiosei: «Atalanta fortissima ma a mio avviso in difesa è vulnerabile»

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Pino Wilson, ex storico capitano della Lazio ha parlato dell’imminente sfida tra Atalanta e i biancocelesti. Inoltre si è soffermato anche sulla corsa Scudetto.

Queste le sue parole: «Se l’Inter vince, va a due punti dalla Lazio. Questo potrebbe mettere pressione a Immobile e compagni, che dovranno vedersela con una squadra molto forte. L’Atalanta segna tantissimo e gioca bene, anche se qualche perplessità me l’ha lasciata, soprattutto nel reparto difensivo: ieri l’ho vista in difficoltà in più di un’occasione. Sono curioso di vedere che Lazio si ripresenterà dopo questa lunga sosta, ma sono convinto che potremo dire la nostra».

