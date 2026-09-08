Marcolin: «I nuovi innesti stanno dando una grossa mano! La Lazio esprime gioco e carattere»

Dario Marcolin, ex centrocampista biancoceleste, ha commentato la vittoria della Lazio a Udine. Le sue dichiarazioni

Terza affermazione consecutiva per la Lazio guidata in panchina da Gennaro Gattuso. Nell’ultimo posticipo di campionato, i biancocelesti sono riusciti a ribaltare l’iniziale marcatura di Karlstrom sul prato del Bluenergy Stadium, imponendosi per 2-1 sull’Udinese grazie ai sigilli decisivi firmati da Davide Frattesi e Albert Gudmundsson. L’ottimo momento di forma della squadra capitolina è stato analizzato direttamente ai microfoni di DAZN dall’ex centrocampista Dario Marcolin:

NUOVI INNESTI – «I recenti acquisti hanno garantito un bagaglio di maturità indispensabile alla rosa. Pur senza fissare traguardi precisi, è evidente che la squadra stia esprimendo una qualità di gioco davvero notevole».

IMPEGNI SETTIMANALI – «Poter concentrare le energie su un singolo impegno alla settimana rappresenta un vantaggio enorme, poiché consente al gruppo di gestire le forze fisiche e curare ogni dettaglio tattico nei giorni di preparazione».

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