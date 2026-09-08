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Marcolin: «I nuovi innesti stanno dando una grossa mano! La Lazio esprime gioco e carattere»

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6 ore ago

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Dario Marcolin, ex centrocampista biancoceleste, ha commentato la vittoria della Lazio a Udine. Le sue dichiarazioni

Terza affermazione consecutiva per la Lazio guidata in panchina da Gennaro Gattuso. Nell’ultimo posticipo di campionato, i biancocelesti sono riusciti a ribaltare l’iniziale marcatura di Karlstrom sul prato del Bluenergy Stadium, imponendosi per 2-1 sull’Udinese grazie ai sigilli decisivi firmati da Davide Frattesi e Albert Gudmundsson. L’ottimo momento di forma della squadra capitolina è stato analizzato direttamente ai microfoni di DAZN dall’ex centrocampista Dario Marcolin:

NUOVI INNESTI – «I recenti acquisti hanno garantito un bagaglio di maturità indispensabile alla rosa. Pur senza fissare traguardi precisi, è evidente che la squadra stia esprimendo una qualità di gioco davvero notevole».

IMPEGNI SETTIMANALI «Poter concentrare le energie su un singolo impegno alla settimana rappresenta un vantaggio enorme, poiché consente al gruppo di gestire le forze fisiche e curare ogni dettaglio tattico nei giorni di preparazione».

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