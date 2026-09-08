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Moviola Udinese Lazio, l’analisi degli episodi emersi durante la sfida del Bluenergy

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7 ore ago

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Ar Udine 07/09/2026 - campionato di calcio serie A / Udinese-Lazio / foto Andrea Rigano/Image Sport nella foto: gol Davide Frattesi

Moviola Udinese Lazio, com’è stata giudicata la conduzione dell’arbitro Tremolada? L’analisi degli episodi emersi durante la sfida

La Lazio non si ferma più e infila la terza vittoria consecutiva superando in trasferta l’Udinese per 2-1 al Bluenergy Stadium. Dopo l’iniziale vantaggio friulano firmato da Karlstrom, i biancocelesti hanno ribaltato l’incontro grazie alle reti di Davide Frattesi e Albert Gudmundsson.

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Moviola Udinese Lazio: la gestione dei cartellini dell’arbitro Tremolada

Tornato a dirigere in massima serie dopo un anno di assenza, l’arbitro Paride Tremolada è apparso inizialmente contratto, comminando tre ammonizioni nei primi venticinque minuti e chiudendo la partita con un totale di sei gialli su 22 falli sanzionati. Come riferisce Il Corriere dello Sport, tra i casi limite gestione spicca quello di Karlstrom, graziato dal fischietto lombardo su una prima irregolarità prima di ricevere il cartellino sul fallo successivo. Mancante invece la sanzione per Andrea Pinamonti, che ha fermato irregolarmente una ripartenza di Oumar Solet.

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Moviola Udinese-Lazio: le decisioni di Tremolada sulle tre marcature

Nessuna ombra sulle tre reti che hanno deciso il match, tutte considerate regolari dal direttore di gara Tremolada. Sul gol del vantaggio friulano, Keinan Davis è tenuto perfettamente in gioco da Danilho Doekhi prima di servire l’assist. Allo stesso modo, nell’azione dell’1-2 decisivo, lo stesso Doekhi risulta in posizione regolare sul suggerimento di Kenneth Taylor prima di crossare per l’incornata vincente di Gudmundsson.

Moviola Udinese Lazio: il silent check di Tremolada sul gol del pareggio

Qualche discussione ha accompagnato il momentaneo 1-1 laziale, con l’arbitro Paride Tremolada che ha atteso il via libera dalla sala video. L’azione ha visto un mini-check del VAR per una carambola a centrocampo: il contatto nasce tuttavia da una spinta di Christian Kabasele su Tijjani Noslin, finito poi contro Miller. Episodio considerato regolare, che ha portando alla convalida della marcatura capitolina.

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