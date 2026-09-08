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Udinese Lazio, Frattesi e Gudmundsson ribaltano il match! I voti dei quotidiani sportivi
Udinese Lazio, Frattesi e Gudmundsson ribaltano il match della terza giornata di Serie A! I voti dei quotidiani sportivi
Terza vittoria consecutiva per la Lazio nel posticipo della terza giornata di Serie A. La formazione di Gattuso ha ribaltato il risultato contro l’Udinese al Blunergy Stadium imponendosi per 1-2 dopo la rete iniziale di Karlstrom, grazie alle firme di Frattesi e Gudmundsson. Una prestazione convincente per i biancocelesti, valutata così dai quotidiani sportivi italiani:
GAZZETTA DELLO SPORT: Mandas 7; Floriani 6,5, Doekhi 6, Provstgaard 6, Tavares 7; Frattesi 7,5 (dal 35’ s.t. Gudmundsson 7), Belahyane 6,5, Taylor 7; Isaksen 5,5 (dall’8’ s.t. Cancellieri 6), Pinamonti 5 (dall’8’ s.t. Noslin), Zaccagni 7 (dal 46’ s.t. Pedraza sv). All. Gattuso 7
CORRIERE DELLO SPORT: Mandas 7; Floriani 6,5, Doekhi 7, Provstgaard 6, Tavares 7; Frattesi 7,5 (dal 35’ s.t. Gudmundsson 7), Belahyane 7, Taylor 7; Isaksen 5 (dall’8’ s.t. Cancellieri 6), Pinamonti 5,5 (dall’8’ s.t. Noslin 6), Zaccagni 7 (dal 46’ s.t. Pedraza sv). All. Gattuso 7,5
TUTTOSPORT: Mandas 6; Floriani 6, Doekhi 6.5, Provstgaard 6, Tavares 7; Frattesi 7.5 (35′ st Gudmundsson 7), Belahyane 6.5, Taylor 6.5; Isaksen 5 (7′ st Cancellieri 6), Pinamonti 5 (7′ st Noslin 6), Zaccagni 7 (46′ st Pedraza ng). All. Gattuso 7
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