Lazio Verona, arbitra Massa: i precedenti con il club biancoceleste

Lazio-Verona, tocca a Davide Massa arbitrare la sfida di sabato sera all’Olimpico: ecco i precedenti con il club biancoceleste

Toccherà a Davide Massa arbitrare la sfida di sabato sera tra Lazio e Verona.

Per l’arbitro è il ventottesimo incrocio con i biancocelesti, il bilancio ricorda 11 vittorie, 6 pareggi e 10 sconfitte. In questa stagione è la terza volta che dirigerà la Lazio: la prima è la sconfitta in casa del Milan, il derby di campionato e la semifinale d’andata di Coppa Italia in casa della Juve. Inoltre, ha già diretto un Lazio-Verona risalente al 22 marzo del 2015. Quella sera le aquile si imposero 2-0 grazie alle reti di Felipe Anderson e Candreva.