Lazio-Verona, telecronaca e commento tecnico di Dazn della partita

Lazio Verona, a pochi giorni dalla partita casalinga contro la squadra di Zanetti ecco chi saranno coloro che commenteranno il match per Dazn

Finalmente ci siamo, archiviata la sosta della Nazionale lunedì tornerà in campo la Lazio nuovamente in casa per sfidare però questa volta il Verona di Zanetti, e per Baroni sarà un vero tuffo nel recente passato. Dazn ha designato la coppia che commenterà il match in tv e sarà il duo formato da Alberto Santi e dall’ex Lazio Marcolin