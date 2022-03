Lazio, la testa va al derby: occhio a infortuni e squalifiche

La partita con il Venezia sarà fondamentale per la corsa all’Europa, ma la testa potrebbe andare già al derby

La Lazio prepara la sfida con il Venezia, crocevia fondamentale per la corso verso un posto in Europa. La testa però, come sottolineato da Il Corriere della Sera, potrebbe andare al derby.

Tutto è legato a squalifiche e infortuni. Sotto quest’ultimo punto di vista, si pensa al recupero di Lazzari e Cataldi. Anche Radu ha un fastidioso dolore al tallone, ma non dovrebbe trattarsi di niente di rilevante, tanto che potrebbe esserci anche con i lagunari.

L’altro aspetto è legato alle diffide di Pedro, Zaccagni e Luiz Felipe. Per i primi due dovrebbe esserci una staffetta, visto anche il buon momento di Felipe Anderson. Più delicata la situazione del difensore: una disattenzione, un’entrata fuori tempo potrebbe costargli il derby. L’attenzione dovrà essere massima.