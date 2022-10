Lazio Udinese, Sottil con il dubbio Becao: le ultime

Sottil alle prese con il dubbio Becao in vista di Lazio-Udinese, in programma domani alle ore 15 allo stadio Olimpico

Sottil alle prese con il dubbio Becao in vista di Lazio-Udinese, in programma domani alle ore 15 allo stadio Olimpico.

Le condizioni del difensore sono senza alcun dubbio migliorate, ma non c’è stato nessun allenato in gruppo. Fondamentali saranno rifinitura e sensazioni del giocatore, visto comunque che gli esami strumentali non hanno evidenziato alcuna lesione. In caso di forfait pronto Ebosse.